Algunas personas pueden sufrir de dermatitis neglecta, por el simple hecho de no bañarse a diario.

Los riesgos de no bañarse todos los días

Tomar una ducha diaria sería tan obvio como comer todos los días, pero la realidad es que esto no ocurre. Muchas pueden ser las razones del por qué una persona no se baña un día, como por ejemplo, pereza, trabajo remoto, enfermedad, y en la lista se podría encontrar un sinnúmero de otras justificaciones que responden a dicha pregunta. Sin embargo, en un artículo publicado por Mejor con Salud, escrito por el médico Leonardo Biolatto, explica qué ocurre en el cuerpo tras un baño diario.

Resulta que el cuerpo experimenta muchos procesos mientras se baña o luego de este, como por ejemplo, el metabolismo, mismo que necesita de energía para el funcionamiento del organismo, y esto ocurre con un baño, ya que a través de él se estimula las células y la energía que estas contienen.

Otro proceso que experimenta el cuerpo es el que le da lugar a la muerte de células programadas, que recibe el nombre de apoptosis, por lo que no es solo bañarse con agua, sino con jabón para eliminar las impurezas que el cuerpo genera u obtiene, mismo que cobra relevancia.

El sitio web señala que una de las consecuencias del no lavado frecuente es el mal olor, debido a la transpiración, pero la explicación no recae en ello, sino en todos los microorganismos que se acumulan en la piel y que con el tiempo huelen desagradable al no ser retirados con agua y jabón.

Todo lo anterior no quiere decir que de manera exagerada se necesite más de un baño diario, sino que, con el tiempo, no hacerlo todos los días, puede ser perjudicial, ya que una persona puede desarrollar dermatitis neglecta.

La dermatitis neglecta

La anterior explicación se resumen en la aparición de dermatitis neglecta, que tal y como la define la Comisión Europea, son células que conforman la epidermis, que cuando están muertas se desprenden para poder renovarse.

De acuerdo con el estudio “Dermatitis Neglecta: una Dermatosis Sucia: Reporte de Tres Casos”, presidido por Abhijit Saha, Joly Set, Amita Sharma, y Desharghya Biswas, es una afección que se da como resultado de la acumulación de sudor, sebo y corneocitos.

Foto referencia sobre dermatitis. - Foto: Getty Images

Lo que quiere decir que la investigación explica que este tipo de afección se da por suciedad y se relaciona con negligencia al no limpiar a diario la piel.

Un baño con la temperatura de agua correcta, basta. Asimismo, el uso de productos de higiene deben ser los correctos para la salud de la epidermis. No obstante, hay quienes son alérgicos al agua, una condición que aunque es extraña, es real.

¿Alergia al agua?

Aunque pareciera irreal que existieran personas que les da alergia el agua, esto sí sucede, y por esta condición, su contacto con ella puede llegar a ser traumática. El sitio web, Tua Saúde, describe esta afección como la irritación e inflamación de la piel que presenta parches rojos en las zonas que tuvieron contacto con este líquido, sin importar necesariamente su temperatura.

Ducha - Foto: Getty Images

El nombre que adopta este tipo de afección es urticaria acuagénica y puede llegar a perjudicar tanto a una persona, que hasta su sudor es dañino. En la mayoría de los casos estas manchas desaparecen luego de unos minutos tras haber sido la piel expuesta al agua.

Entre tanto, se recomienda consultar con un médico al observar cambios en el aspecto de la piel por el contacto no necesariamente solo del agua, sino con aquellos productos que se utilizan para la higiene personal, ya que no es la única afección que aqueja el cutis, existen otras, como la dermatitis de contacto o seborreica, que la acechan y son crónicas.