Los síntomas con los que inicia la vejez prematura

Normalmente, el aspecto de la piel es uno de los principales indicadores para determinar la edad de una persona de la que desconoce la edad biológica, pues las arrugas, las líneas de expresión y el estado del cabello influyen directamente en el proceso natural del envejecimiento. Sin embargo, existen factores que pueden acelerar el envejecimiento y ocasionar algunos daños o síntomas que solamente son características de las personas adultas mayores.

Por su parte, la Clínica Dual especifica que el envejecimiento prematuro puede presentarse por distintos factores, entre ello la exposición solar, el consumo de tabaco, una mala alimentación y los altos niveles de estrés. En cuanto a la exposición solar, esta puede provocar la aparición de manchas, arrugas con mayor profundidad, deshidratación de la piel y resequedad. A su vez, el tabaco, es uno de los principales motivos por los que disminuye el oxígeno en los tejidos, lo cual puede provocar reducción del flujo de sangre a los tejidos, incluida la piel.

Asimismo, el estrés es otro de los factores más influyentes en el envejecimiento prematuro. Por lo general, cuando las personas sufren de estrés, suelen segregar sustancias como el cortisol o la epinefrina, que son las responsables de acelerar la oxidación celular y de sintetizar los nutrientes que se consumen con los alimentos. Como tal, esto no solo perjudicar la piel, sino que también puede provocar muchas enfermedades crónicas.

De este modo, es importante conocer los síntomas que puede indicar que se está presentando una vejez prematura. Por ello, el portal web Cuerpo y Mente explica tres signos y síntomas que se pueden presentar a temprana edad:

Los genes son un factor que provocan el envejecimiento. Getty Images. - Foto: Getty Images

Enrojecimiento de los ojos

Con frecuencia, los ojos rojos aparecen debido a alergias o una exposición continua a las pantallas de los computadores. Sin embargo, cuando se convierte en un síntoma crónico, esto suele ser una señal de inflamación permanente relacionada con la artritis, una enfermedad usualmente asociada a la edad. Para mitigar este signo de alarma, es importante consumir dieta alcalina, rica en antioxidantes, para reducir la inflamación, el dolor articular y la rigidez. Entre los alimentos recomendados están

Boniatos

Apio

Pepinos

Almendras

Nueces

Ajo

Los ojos rojos son un signo de envejecimiento prematuro. - Foto: Freepik

Párpados caídos y depósitos de grasa alrededor de los ojos

Como tal, el cansancio, las alergias, problemas de tiroides o retención de líquidos pueden ocasionar los párpados caídos y esto sucede debido al estrés oxidativo que se presenta cuando los radicales libres empiezan a dañar las células. De este modo, el estrés oxidativo está relacionado directamente con el consumo de alimentos procesados o refinados, por lo que se aconseja consumir alimentos como: arándanos y zanahorias.

Adicional a ello, Cuerpo y Mente detalla que un estudio realizado por científicos daneses durante más de 35 años identificó que los depósitos de grasa debajo de los ojos podían ser indicativos de enfermedades cardiovasculares.

Arrugas y piel flácida

Uno de los síntomas inevitables del envejecimiento son las arrugas y la piel flácida; no obstante, algunas personas experimentan esto a sus 20 años. Para minimizar esto, existen cremas, remedios caseros y tratamientos estéticos que puede combatir este problema, pero no desde la raíz. De esta forma, si no se consumen alimentos limpios que promuevan una piel bonita, como las coles, las peras o la cúrcuma, puede aparecer líneas naso-labiales profundas antes de lo que deberían.

Las arrugas a temprana edad son un signo de envejecimiento prematuro. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo mitigar estos signos de envejecimiento prematuro?

Según el portal en mención, es importante tener en cuentas estas medidas para evitar el envejecimiento prematuro:

Tomar agua templada con zumo de limón todas las mañanas, en ayunas.