Lumbalgia: la hierba medicinal que ayuda a reducir el dolor muscular

Este tipo de remedios no reemplazan atención médica profesional.

La región lumbar es la zona que sostiene mayor parte del peso del cuerpo humano. Debido a esto y otros factores puede presentarse un tipo de dolor de espalda: lumbalgia.

Este malestar suele ser causado por una lesión repentina en los ligamentos y músculos que sostienen la espalda.

Según indica Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, existen diferentes factores que pueden causar lumbalgia. Dentro de estos se encuentran:

Fracturas por compresión de la columna a causa de osteoporosis

Cáncer que compromete la columna

Fractura de un hueso de la columna

Espasmo muscular (músculos muy tensos)

Hernia de disco o disco roto

Ciática

Estenosis raquídea (estrechamiento del conducto raquídeo)

Curvaturas de la columna vertebral (como escoliosis o cifosis)

Tensión o desgarros de los músculos o los ligamentos que sostienen la espalda

Un aneurisma aórtico abdominal que está filtrándose.

Afecciones artríticas, como osteoartritis, artritis psoriásica y artritis reumatoidea.

Infección de la columna vertebral (osteomielitis, disquitis, absceso).

Infección del riñón o cálculos renales.

Problemas relacionados con el embarazo.

Los problemas con su vesícula biliar o el páncreas pueden causar dolor en la región lumbar.

Enfermedades que afectan los órganos reproductores femeninos, como endometriosis, quistes ováricos, cáncer ovárico o miomas uterinos.

Dolor alrededor de la parte posterior de la pelvis o la articulación sacroilíaca.

La lumbalgia puede interferir con la realización de las actividades diarias. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En caso de presentar dolor en la zona lumbar se debe consultar a un doctor para recibir un diagnóstico profesional y un tratamiento oportuno. El médico puede brindar diferentes alternativas para aliviar el malestar. Se recomienda evitar autodiagnosticarse y automedicarse.

“Una falsa creencia común acerca del dolor de espalda es que es necesario descansar y evitar actividad por mucho tiempo. De hecho, no se recomienda el reposo en cama. Si no tiene ninguna señal de una causa seria de su dolor de espalda (como pérdida en el control de los intestinos o vejiga, debilidad, pérdida de peso, o fiebre), entonces debe permanecer lo más activo posible. Es importante evitar que su espalda y los músculos abdominales se debiliten”, agrega Medline Plus.

Mantener reposo por varios días no es una opción saludable para los dolores de espalda. - Foto: Getty Images

Algunas personas, además de seguir las recomendaciones médicas, también recurren a otras alternativas para combatir la lumbalgia, como son los remedios caseros. Existen diferentes ingredientes que las personas utilizan, dentro de estos se encuentra el orégano. Sus propiedades pueden ayudar a aliviar el dolor y sobrellevar esta afección.

“Al contener propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, el orégano ayuda a relajar los músculos y a disminuir algunos dolores, como en el caso de torticolis y lumbalgias, aplicándose directamente en la piel afectada en forma de cataplasma o aceite esencial de orégano”, detalla el portal web especializado en salud Tua Saúde.

Antes de recurrir a este tipo de alternativas se recomienda consultar a un doctor.

Dolor de espalda crónico

Las causas del lumbago crónico pueden ser diversas. En la mayoría de los casos se da por el desgaste de las articulaciones posteriores o de los discos intervertebrales, o de las vísceras que rodean la columna lumbar. Esta degeneración puede aparecer en la columna a partir de los 20 años, explica la Clínica Universidad de Navarra en su portal web.

Es importante recurrir a un doctor para iniciar un tratamiento oportunamente. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El síntoma principal es dolor persistente en la zona lumbar baja. Asimismo, puede sentirse en la zona inguinal o en los genitales, también en la cara posterior del glúteo, lateral del muslo o en la pierna y el talón; pero estos últimos tres son poco frecuentes.

Otros síntomas que pueden presentarse junto con el dolor de espalda crónico incluyen los siguientes: