Hierbabuena: estas son sus propiedades medicinales

La hierbabuena, conocida también como menta verde o hierba santa, es una planta utilizada con regularidad en la preparación de algunos platos, en fitoterapia y en diferentes cócteles y bebidas.

Uno de los más importantes principios activos de la hierbabuena es el mentol. Esta planta tiene gran concentración de flavonoides, ácidos fenólicos y terpenos, los cuales son responsables de los beneficios de la hierbabuena en la salud.

Propiedades medicinales de la hierbabuena

La hierbabuena es una planta de muy fácil acceso. En general, su precio es asequible; de manera que es una opción práctica al momento de aprovechar sus beneficios en la salud.

La hierbabuena es útil para abordar los episodios de migraña - Foto: Getty Images/Image Source

Entre sus ventajas, se pueden resaltar:

Es útil para tratar afecciones gastrointestinales

Un estudio publicado en la revista Phytotherapy Research demostró que “el aceite de menta afecta de manera positiva la fisiología esofágica, gástrica, del intestino delgado, de la vesícula biliar y del colon”. Entre muchas otras cosas, se ha usado para tratar el síndrome del intestino irritable con resultados seguros y eficaces, y la evidencia indica que es una terapia segura para la dispepsia.

Puede mejorar los episodios de mal aliento

El portal web MuyInteresante.com señaló que diversos estudios e investigaciones han encontrado que “masticar hierbabuena o hacer gárgaras con ella es eficaz para controlar e incluso eliminar el mal aliento”. No solo se debe a que su potente olor bloquea al de la halitosis, sino que sus propiedades antimicrobianas inhiben la población bacteriana que a menudo es la responsable de esta condición.

Puede aliviar los cólicos menstruales

Los cólicos menstruales son un síntoma común con la cual muchas mujeres han de lidiar mensualmente. De acuerdo con el portal unComo.com, “existe evidencia de que tanto la aromaterapia como el masaje focal puede ser útil para abordar los síntomas de la dismenorrea, entre ellos el cólico menstrual”. Su efecto es tal que algunos expertos recomiendan a la hierbabuena en lugar de los fármacos para los casos leves y moderados.

Puede calmar dolores de cabeza y migraña

Una publicación realizada por el blog diariofemenini.com corroboró el efecto sedante de una infusión de menta. Esta se ha usado para tratar la cefalea tensional con gran efectividad, y revisiones sistemáticas recientes indican que también es útil para abordar los episodios de migraña. Dado que esta última puede alterar negativamente la calidad de vida, y que a menudo presenta resistencia al tratamiento, es una opción a considerar.

La hierbabuena cuenta con propiedades que alivian el dolor de cabeza. - Foto: Getty Images

Es excelente para abordar episodios de tos y resfriado

Como bien señalan algunos expertos, el aceite de menta se puede usar para contrarrestar síntomas de la tos y el resfriado. Por ejemplo, puede mejorar la congestión y la irritación de las vías respiratorias. Su aceite no se puede usar en niños menores de seis años, esto debido a que los riesgos superan los beneficios. También puedes aprovechar este beneficio a través de una infusión.

Puede mejorar la calidad del sueño nocturno

La menta se ha usado para mejorar el descanso nocturno de pacientes con enfermedades crónicas. También se ha probado en sujetos sanos, de manera que las personas pueden aprovechar esta planta en caso de que padezcan de trastornos del sueño como el insomnio. En este caso, tanto el aceite de hierbabuena como su infusión servirán.

La hierbabuena mejora la calidad del sueño. Según estudios, se debe dormir aproximadamente siete horas. - Foto: Getty Images

Ayuda a mejorar las funciones cognitivas

Existe evidencia de que el aceite de hierbabuena puede mejorar el rendimiento de las tareas cognitivas exigentes y reducir al mismo tiempo la fatiga mental asociada a estas actividades. Es útil así en contextos donde la memoria y la atención son importantes, como por ejemplo en el estudio.

¿Quién no puede utilizar hierbabuena como remedio natural?

Las contraindicaciones de esta planta señalan que personas alérgicas o con la piel sensible no pueden consumir infusiones o alimentos con hierbabuena. Tampoco es aconsejable su consumo para bebés, niños muy pequeños y mujeres embarazadas con quienes no se relaciona su uso como planta medicinal.