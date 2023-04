El té natural para limpiar el colon y eliminar los gases intestinales

La Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, señala que el colon, también llamado intestino grueso participa en las actividades del sistema digestivo que tiene como función almacenar y producir heces.

Para cuidarlo es importante consumir fibra, ya que permite retener el agua, la cual es usada para hacer las heces más formadas y suaves, y así ayudar a los músculos del colon a movilizarlas hacia el recto. Si esto no ocurre, el colon continúa absorbiendo agua, volviéndolas duras y causando estreñimiento.

La limpieza del colon es clave para evitar complicaciones de salud. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La ingesta de frutas y verduras aportan importantes cantidades de fibra, al igual que los cereales integrales. Adicionalmente, como parte complementaria de la dieta, hay bebidas especiales elaboradas con productos naturales que ayudan en este propósito y que de paso aportan en la pérdida de peso, pues evitan las inflamaciones mientras aportan en la eliminación de toxinas.

Té de anís y menta. - Foto: Getty Images

Una de ellas es el té de anís. Esta planta de origen chino que es bastante usada en la gastronomía para producir tés o infusiones que ayuden a curar algunos malestares generales. Es un elemento clave, pero también tiene otras virtudes y propiedades aperitivas, digestivas, antiespasmódicas, antibacterianas, antivirales, entre otras.

El anís es ampliamente utilizado para reducir la cantidad de gases intestinales en el organismo. Además de disminuir la cantidad de gases, el anís también evita la aparición de los cólicos abdominales y alivia el dolor de estómago.

Té de anís

Esta infusión es un remedio antiinflamatorio. Según una investigación realizada por la Universidad de San Martín de Porres, en Perú, esta infusión tiene propiedades digestivas y reduce la irritación del colon. Además, promueve la formación de bacterias saludables en el intestino.

Ingredientes

1 cucharadita de semillas secas de anís;

1 taza de agua.

Preparación

Para preparar este té, se debe hervir el agua y agregarle las semillas de anís.

Tapar y dejar reposar durante 10 minutos.

Colar y beber hasta 3 tazas por día.

Otras propiedades del anís

Favorece la producción de colágeno

Esta especia es perfecta para aumentar la producción natural de colágeno del cuerpo.

Tanto para prevenir como para atenuar las arrugas y marcas de expresión en el rostro, es necesario que el cuerpo mejore la producción de colágeno, un componente vital para la elasticidad, la firmeza y la regeneración de la piel.

Relajante muscular

Cuando esta planta se toma en infusión, uno de los principales efectos que tiene es que produce un gran estado de relajación que permite que los músculos descansen e induce al sueño.

Así, aplicado de forma externa, este tipo de anís logra que se relajen los músculos de la cara, sin llegar a adormecerlos ni producir ningún problema en ellos, lo suficiente para evitar que se tensen en exceso y aparezcan arrugas y líneas de expresión.

Efecto antioxidante para una piel tersa

Al incrementar la producción de colágeno y aportar vitaminas antioxidantes esta especia sirve para que la piel esté más firme, tersa y suave, reduciendo visiblemente las marcas en ella.

El efecto antioxidante del anís se puede aprovechar solo para la piel, aplicándolo de forma externa o para todo el organismo, incluida la dermis, si se ingiere como acompañamiento en los platos o en infusión.

Colon irritable

De acuerdo con MedlinePlus, el síndrome del intestino irritable “afecta al intestino grueso”. Los principales síntomas que se presenta son estreñimiento y diarrea. Así mismo, la entidad señala que las mujeres son más propensas de padecerlo que los hombres.

“Este síndrome se puede presentar a cualquier edad, pero a menudo comienza en la adolescencia o a principios de la vida adulta”, señala el sitio web de salud.

El colon irritable se debe tratar con una dieta adecuada - Foto: Getty

Los alimentos que se pueden consumir

El portal de salud, Tua Saúde, explica que las personas que tienen esta afección deben incluir en su dieta alimentos de fácil digestión que no provoquen irritación como los alimentos grasos y picantes.

Entre tanto, no se puede generalizar la lista de productos que se pueden o no consumir porque todos los organismos no los toleran o asimilan de la misma manera, por lo que consultar con un nutricionista puede ser la mejor opción para tratar este síndrome.

Los síntomas que provoca el colon irritable pueden ser aliviados tras el consumo de: