Mejorar la circulación de los pies mientras se está sentado

El proceso de circulación es uno de los más vitales del cuerpo, ya que en este el corazón se encarga de bombear la sangre a lo largo de todo el cuerpo, desde el pecho hasta las extremidades superiores e inferiores. Este proceso, junto a otros propios del organismo, es el que permite el movimiento del cuerpo.

Sin embargo, el sedentarismo se ha convertido en uno de los principales enemigos de la correcta circulación, ya que la persona al permanecer mucho tiempo sentado, bien sea en la escuela, el trabajo o haciendo alguna otra actividad, acumula la sangre en los miembros inferiores. Por ello, es importante realizar pausas activas para mover el organismo y favorecer el flujo de la sangre hacia todas las partes del cuerpo.

Una mala circulación puede desencadenar una serie de afecciones conocidas como enfermedades vasculares. Estas pueden suelen ser comunes, pero no significa que varias de ellas no se consideren graves. Algunas de ellas, según Medline Plus, son:

Arterioesclerosis: se acumula placa dentro de las arterias, compuesta por grasa, colesterol, calcio u otras sustancias.

Accidente cerebrovascular: es una de las más graves pues se detiene el flujo de sangre hacia el cerebro.

Enfermedad de las arterias coronarias: son afecciones que bloquean las arterias, normalmente por acumulación de placa.

Aneurisma: ensanchamiento en la pared de una arteria.

Coágulos sanguíneos: estos incluyen la trombosis y la embolia pulmonar.

Un truco sencillo es caminar durante cinco minutos, ya que de esta forma se activan todos los músculos de las piernas. No obstante, para aquellas personas que no pueden dejar su asiento durante largas jornadas, SEMANA comparte algunos ejercicios que pueden promover la circulación.

Ejercicios para estimular la circulación

SEMANA comparte una serie de ejercicios, recomendados por los especialistas del canal de YouTube Fisioterapia a tu alcance. Estos se pueden realizar mientras la persona trabaja, estudia o se realiza otra actividad mientras está sentada. Además son ideales para la mayoría de personas ya que no requieren mayor esfuerzo físico.