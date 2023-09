Método 12-3-33: esta es la viral y efectiva técnica para bajar de peso caminando

Si bien todos los profesionales apuntan a que la manera de llegar a lograr estos objetivos es comiendo de manera balanceada y haciendo alguna actividad física, no todo el mundo sabe por dónde empezar. Cabe aclarar que uno de los procesos más efectivos es el déficit calórico.

En términos prácticos, la mencionada práctica se reduce en comer menos calorías de las que se queman. Así pues, no se debe satanizar algún alimento, pues todo en sus cantidades adecuadas pueden estar en el plan de alimentación, lo que sí es fijar las porciones a ingerir.

La visita a un profesional de la nutrición será clave para ajustar el plan a cada tipo de persona, pues aunque haya una generalidad a la hora de buscar bajar de peso, no todo a todo el mundo le llega a funcionar de la misma manera.

Método viral mientras se camina

En este sentido, a través de TikTok se ha hecho viral el método 12-3-33, que no necesita ningún implemento para realizarse. En caso de que se vaya al gimnasio, basta con hacer uso de la cinta en una manera específica; por otra parte, si usted solo puede caminar en la calle, también es aplicable.

En este caso, lo efectivo de la práctica es que, si bien ya caminar al paso indicado por media hora ayuda a la quema de calorías, hacerlo en una pendiente no muy pronunciada, pero durante un tiempo más largo, representará un esfuerzo mayor al organismo, llevándolo a lograr la baja de peso.

¿Y si no tengo una cinta?, no hay problema. Al aire libre seguro habrá algún tipo de pendiente prolongada que pueda usarse. Y en caso de no vivir o transportarse a un lugar para hacerlo de esta manera, hacer la técnica sumándole algunos ejercicios de fuerza podrá ser también beneficioso.