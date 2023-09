Las claves para bajar de peso, según los nutricionistas

Se calcula que el 56% de la población colombiana entre los 18 y 64 años tiene alguna de estas dos condiciones. Además, el caso en niños no es muy diferente, según una Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN), uno de cada cuatro menores colombianos entre 5 y 12 años tiene exceso de peso.

Consejos de nutricionistas para bajar de peso

No saltar comidas: A diferencia de lo que muchas personas piensan, adelgazar no se traduce en dejar de comer, sino que se debe comer de manera inteligente. Un error muy común es saltarse las comidas, pero no comer a ciertas horas puede generar que la persona se sienta con más hambre y por eso coma en exceso.