¿Miedo a las pruebas de ETS? Alternativas no invasivas para diagnosticarlas

Con el paso del tiempo, se han transmitido decenas de enfermedades en la población mundial, entre ellas están incluidas las de transmisión sexual (de las que también hacen parte las infecciones).

Según Medline Plus, las ITS o ETS se transmiten por vía (contacto) sexual, sea vaginal, oral o anal. “A veces pueden transmitirse a través de otro contacto físico íntimo involucrando el pene, vagina, boca o ano. Esto se debe a que algunas ETS, como el herpes y el VPH, se transmiten por contacto de piel a piel”, añaden.

La Organización Planned Parenthood menciona algunas de las más conocidas, que pueden ser ocasionadas por bacterias, virus y parásitos, además explica algunos de sus síntomas:

“Clamidia: Es muy común y es causada por una infección bacteriana. A menudo no tiene síntomas, pero una vez diagnosticada es fácil de tratar.

Herpes genital: Infecta los genitales y la boca. Causa llagas o ampollas. No existe una cura, pero se pueden tratar los síntomas.

VIH y SIDA: Infección que destruye el sistema inmunológico y que puede causar el SIDA. No existe cura, pero hay tratamientos que pueden ayudarte a mantenerte saludable. Las siglas significan: Virus de Inmunodeficiencia Humana y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

VPH: Virus del Papiloma Humano. Generalmente inofensiva y que desaparece por sí sola. Algunos tipos pueden llevar al cáncer.

Ladillas o piojos púbicos: Son pequeños parásitos que se pegan a la piel y al vello púbico (del área genital). Se eliminan fácilmente con un tratamiento que puedes conseguir en una farmacia.

Sífilis: Es una infección bacteriana común. Se cura fácilmente con medicamentos, pero puede ser peligrosa si no se trata.

Tricomoniasis: A menudo no tienen síntomas. Es una de las grandes causantes de la vaginitis. Se trata fácilmente”.

Gonorrea: causada por la bacteria ‘Neisseria gonorrhoeae’. Las infecciones genitales típicas se presentan como uretritis entre los hombres y como uretritis y cervicitis entre las mujeres

Es importante mencionar que los Centros para el Control y la Prevención de enfermedades informan que la gonorrea, por ejemplo, puede causar “infecciones en los genitales, el recto y la garganta. Es una infección muy común, especialmente en las personas jóvenes de 15 a 24 años”. Y añaden que debe consultarse a un profesional de la salud para realizar los chequeos necesarios.

Por su parte, la directora de Asuntos Médicos de Siemens Healthineers, Hélida Silva, manifiesta que “aunque los preservativos son uno de los métodos de protección más eficaces contra las ITS, incluida la infección por el VIH, los preservativos no ofrecen protección frente a las ITS que causan úlceras extra genitales - es decir, sífilis o herpes genital-”.

Y aclara que “lo que sucede con las ETS es que cualquier persona sexualmente activa puede estar expuesta a contraer cualquier infección, cuando no se utilizan los métodos de protección recomendados y no se hacen chequeos por la ausencia de síntomas, que suelen ser silenciosos. Esto a su vez aumenta las posibilidades de que quien desconoce su estado, contagie a más parejas sexuales y de esta manera el ciclo puede repetirse una y otra vez”.

Por lo cual es enfática en la importancia que tiene “la prevención a través de la protección, y hacer chequeos y exámenes de diagnóstico anuales, de modo que se descarte cualquier infección, o en caso tal de que se identifique alguna afectación, se recurra al tratamiento médico inmediato con el fin de darle el manejo adecuado”.

Dicho esto, hay maneras en las que se pueden hacer estos exámenes son que sea algo traumático para el paciente, según Medline Plus, entre las que cabe mencionar:

Análisis de sangre

Análisis de orina

Pruebas con hisopo

También se pueden detectar por medio de punción lumbar, también conocida como punción espinal, en el que “el profesional de la salud le inyecta un anestésico en la espalda, así que no sentirá nada de dolor durante el procedimiento. Con la espalda está adormecida, le inserta una aguja delgada y hueca entre dos vértebras de la parte baja de la columna vertebral. Las vértebras son los huesos pequeños que forman la columna vertebral. Luego, el profesional de la salud extrae una cantidad pequeña de líquido para hacer pruebas”.