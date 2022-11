Ojo a los suplementos dietéticos que no se deben consumir en la noche

Los suplementos dietéticos son sustancias que normalmente se utilizan para agregar nutrientes en la dieta y también para reducir el riesgo de desarrollar algún problema de salud. Estos suplementos se pueden consumir en píldoras, polvos, tabletas gel, extracto o líquidos y la mayoría de ellos contienen vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales para el organismo.

A pesar de la importancia y la trascendencia que tienen los suplementos en el cuerpo, los expertos en salud consideran innecesario el consumo de estos multivitamínicos para adultos sanos. No obstante, cuando se requiere su consumo, lo ideal es tomarlos en la mañana y evitar hacerlo en las noches con el fin de potencializar su efecto.

De hecho, el portal web El Diariony detalla algunos suplementos que se deben evitar consumir en la noche:

Vitaminas B

Estas vitaminas se caracterizan por ser solubles en agua y con frecuencia se consumen a través de alimentos, pues a diferencia de las vitaminas solubles en grasa, no se almacenan fácilmente en los tejidos del cuerpo. Entre tanto, algunos expertos en salud aseguran que los suplementos de vitamina B pueden tomarse con o sin alimento a cualquier hora del día. Sin embargo, el portal Healthline, recomienda tomar estas vitaminas por la mañana debido a su importante papel en el metabolismo de los nutrientes y la producción de energía.

Vitamina D y calcio

Específicamente, la vitamina D es un nutriente que las personas requieren para tener un buen estado de salud en general. De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud, este nutriente ayuda al cuerpo a absorber el calcio, uno de los principales componente pata tener huesos sanos y fuertes. Entre tanto, el portal en mención detalla que las vitaminas liposolubles como la vitamina D es mejor tomarla con alguna fuente de grasa para garantizar su absorción en el cuerpo y también se aconseja consumirla en el día.

Aceite de pescado

Este nutriente es una fuente dietética de omega-3 y su consumo reduce principalmente el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Para consumir el aceite de pescado, la dietista Trista Best a través de Eat This, Not That, asegura que “las investigaciones muestran que se absorbe mejor cuando se toma junto con una fuente de grasa, por lo tanto, tomarlo por la mañana con un desayuno o almuerzo que contenga una fuente de grasa saludable sería ideal para evitar dormir mal debido al reflujo”.

Adicional a ello, el portal NutriMarket que las vitaminas A, D, E y K no se deben consumir antes de acostarse porque estas tienen que ir de la mano de un alimento. Por lo tanto, si alguna persona la quiere ingerir ante de ir a la cama, debe comer antes un bocadillo u otro alimento para que los efectos sean oportunos y no causen dificultad a la hora del sueño.

¿Qué le pasa al cuerpo si toma vitaminas todos los días?

Recientemente, un grupo de investigadores canadienses ha comprobado con un estudio que muchos suplementos (de los más habituales) no tienen ningún beneficio para la salud. Si una persona está sana, no tiene ninguna deficiencia diagnosticada, los suplementos simplemente “no le hacen nada”.

Los investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Toronto, vieron que, en general, no había efectos positivos concluyentes y, en cambio, en algunos casos detectaban incluso efectos negativos sobre la salud. Por ejemplo:

La vitamina B3 o niacina y las mezclas de antioxidantes pueden llegar a aumentar ligeramente el riesgo de muerte por cualquier causa.

Por otro lado, sí comprobaron que el ácido fólico, solo o con vitaminas del grupo B, reduce el riesgo de infarto.

Los estudios se llevaron a cabo con componentes como la vitamina A, numerosas vitaminas del complejo B, vitaminas C, D, E, betacaroteno y minerales como calcio, hierro, zinc, magnesio y selenio.

Por esta razón, se recomienda evitar la tendencia de tomar suplementos para mejorar y “prevenir” cualquier alteración. Si las personas tienen una dieta es equilibrada, no los necesitan. La sobredosis de vitaminas puede ser tóxica y dar lugar a efectos adversos.