Pérdida de visión por presión alta, ¿cuáles son los síntomas?

La hipertensión no controlada incrementa el riesgo de padecer un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular.

La presión arterial alta puede causar afectaciones en otras partes del cuerpo. Es importante prestar atención a esta afección y seguir las recomendaciones médicas, en caso de recibir un diagnóstico de hipertensión.

En caso de no tenerlo, se deben realizar exámenes médicos regulares para verificar que no se tenga esta afección, pues en la mayoría de casos no suele presentar síntomas.

“Los chequeos rutinarios de la presión arterial ayudarán a identificar una elevación temprana de la presión arterial aun si usted se siente bien. Si hay indicación de que la presión arterial está alta en dos o más chequeos, el médico puede pedirle que se mida la presión arterial en casa a diferentes horas del día. Si la presión se mantiene alta, incluso cuando usted está relajado, el médico podría sugerirle ejercicios, cambios en su dieta y, muy probablemente, medicamentos”, indican los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la presión arterial elevada puede causar daños en los vasos sanguíneos en la retina. “En pocas ocasiones, la presión arterial muy alta se desarrolla repentinamente. Sin embargo, cuando sucede, puede causar cambios graves en el ojo”, explican.

Dependiendo de lo elevado que esté la presión arterial y el tiempo que permanezca elevada, el daño puede ser peor. Sobre esa misma línea, esta condición de salud también puede causar otras afectaciones como bloqueo de las arterias que suministran sangre a la retina.

“La mayor parte de las personas con este tipo de problema permanecen sin síntomas durante mucho tiempo y suelen ser diagnosticadas gracias a los exámenes de fondo de ojo que se realizan como parte del control de la hipertensión arterial. En los pacientes con hipertensión de larga evolución o severa, puede aparecer visión borrosa o disminución de la agudeza visual y en algunos casos puede existir una pérdida significativa de la visión, sobre todo en aquellos casos asociados a otras patologías como la diabetes o la arteriosclerosis”, explica la Fundación Española del Corazón.

Hipertensión

De acuerdo con Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, “la presión arterial está determinada tanto por la cantidad de sangre que el corazón bombea como por el grado de resistencia al flujo de la sangre en las arterias. Cuanta más sangre tu corazón bombee y cuanto más estrechas estén tus arterias, mayor será tu presión arterial”.

Según explica la institución, la presión arterial se mide por dos valores:

Valor superior (presión sistólica). El primero, o superior, mide la presión en las arterias cuando el corazón late.

Valor inferior (presión diastólica). El segundo, o inferior, mide la presión en las arterias entre los latidos.

Recomendaciones

Medline Plus destaca la importancia de llevar un estilo de vida saludable que ayude a prevenir y a controlar la presión arterial. Algunas de las recomendaciones que señala mencionan cambios en la dieta y en otros hábitos.