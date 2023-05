Pies hinchados: Consejos de expertos para mejorar la circulación sanguínea y combatir la retención de líquidos

Cuando la sangre no circula correctamente, las extremidades son las partes del cuerpo más afectadas por ello. Se hinchan y posteriormente impiden que el organismo se movilice con normalidad, sumado a otras complicaciones, algunas leves y otras de gravedad.

Los vasos sanguíneos forman, junto con el corazón y otros músculos, el sistema circulatorio, el cual cumple un papel importante para el comportamiento del cuerpo, debido a que es el encargado de suministrarle sangre a todo el cuerpo. Cuando la circulación es deficiente, ocurre un fenómeno denominado como bloqueo sanguíneo, perjudicando a las extremidades.

Cuando una persona tiene mala circulación, la forma en la que esta se exterioriza es mediante la inflamación y pesadez en las piernas. Sentirlos fríos, cansarse con frecuencia y experimentar hormigueo son los otros síntomas secundarios que responden a esta condición.

Cuando hay complicaciones en la circulación, las arterias se taponan. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Mejor con Salud explica que cuando está presente la sensación de pesadez, ocurre otro fenómeno que consta en la acumulación de líquidos en la sangre en las piernas, principalmente en los tobillos. Esa situación se genera porque las venas son incapaces de transportar eficientemente la sangre por los conductos, haciendo que se estanquen ahí.

Sumado a ello, pueden aparecer otros signos tales como que las extremidades tengan un tono azulado, la piel seca y las uñas quebradizas y rampas musculares. En casos graves, la debilidad venosa puede provocar la aparición de varices.

Los pies hinchados son el resultado al retener líquidos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Tener una buena circulación es clave para mantener una salud óptima en general porque asegura que la sangre y el oxígeno fluyan de forma continuada por todo el cuerpo. Pies y piernas son una parte fundamental y asegurar una buena circulación en esta parte del cuerpo es posible adoptando las medidas de prevención recomendadas por el estudio Stretching your legs may help prevent diseases such as heart diseases and diabetes realizado por The Physiological Society:

Evitar permanecer siempre en la misma postura: Estar sentado o parado por mucho tiempo y en la misma posición ayuda a que la insuficiencia venosa se desarrolle con mayor velocidad.

Colocar las piernas en alto: Al notar que los tobillos o pies inflados, hay que levantar las piernas para que el organismo automáticamente retorne la sangre al corazón. Se recomienda hacer esto al dormir.

Utilizar calzado cómodo: Evitar emplear zapatos de tacón alto o aquellos que son bajos con poca suela son un buen método de prevenir que la circulación se vea afectada.

Evitar cinturones ajustados: Como la sangre bombeada proviene del corazón, es importante que los caminos que la conducen hacia las piernas estén liberados por completo.

Levantar los pies mientras se descansa es una de las recomendación para bajar la hinchazón. - Foto: Getty Images