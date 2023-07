Por este motivo no se deben comer las semillas de la manzana

Fayerwayer.com detalló que “estas semillas contienen amigdalina, una sustancia que, cuando entra en contacto con las enzimas del estómago, produce cianuro”. Pese a que son pequeñas y realmente se tienen que ingerir en grandes cantidades para que signifiquen un riesgo letal para la salud, es mejor no comerlas y retirarlas de forma cuidadosa para solo disfrutar de la pulpa de esta gran fruta.

Hay que considerar que la ‘amigdalina’ solo se obtiene cuando un individuo las tritura (como en los jugos) o al masticarlas muchas veces. Cuando se consumen enteras, las semillas pasan intactas a través del sistema digestivo, lo que no es un riesgo.

Si bien es claro que es preferible evitar comer las semillas, no pasa nada si por descuido se come unas pocas, pues, como se dijo, la cantidad promedio que contiene una sola manzana no es suficiente para producir envenenamiento.