¿Por qué es tan complicado romper con los malos hábitos?

¿Por qué es difícil romper con los malos hábitos?

Gerry Garbulsky, director de TED en Español y experto en crecimiento personal, señala que los hábitos no son necesariamente genéticos, sino adquiridos a lo largo de la vida. “La mitad de las cosas que hacemos todos los días las hacemos en piloto automático”, destaca.

“Entonces hoy, una de las formas para dejar de fumar es preguntarse ¿por qué fumo? Y si recordás que fumas para algo que ya no es relevante en tu vida, es una puertita de entrada para dejar, es más complejo que eso porque es una adicción, pero a veces hay mucho de los comportamientos que tenemos ahora que son hábitos malos, hábitos que conscientemente no nos gustaría tener, que los empezamos a tener por alguna razón del pasado, que en muchos casos ya no es válida”, indició en este espacio.