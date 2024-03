¿Por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año?

Casi todas las fiestas religiosas se celebran cada año el mismo día del calendario. La Navidad se festeja siempre el 25 de diciembre, la Epifanía el 6 de enero, la Fiesta de San Juan Bautista el 21 de julio, y la Asunción de la Vírgen María el 15 de agosto. Sin embargo, esto no pasa en todos los casos. La Semana Santa se mueve cada año.

Sin embargo, no todas las fiestas religiosas fueron adaptadas al calendario solar y por lo tanto son móviles; pues el calendario solar y el lunar no siempre coinciden. Una de las liturgias que no cambió fue la Semana Santa, porque la pasión estaba relacionada específicamente con la luna. Jesús había resucitado en la época de Pascua, al comienzo de la primavera, justo cuando los judíos conmemoran la salida de Egipto. Y lo hacían en luna llena porque fue gracias a la luna que sus antepasados habían escapado del faraón, sin encender las antorchas.