Presión arterial: cuatro infusiones que ayudan a bajarla

Para las personas que no lo saben, el corazón late cerca de 200.000 veces al día. Una acción de la que muchos no son conscientes, pero sin la cual no podrían vivir. Cada latido impulsa la sangre por las venas y hace que llegue a todo el cuerpo.

“La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias al ser bombeada por el corazón. La presión arterial es más alta cuando el corazón se contrae, bombeando la sangre, y se denomina presión sistólica. Cuando el corazón está en reposo, entre latidos, la presión arterial baja y es llamada presión diastólica”, explican desde la Fundación Española del Corazón.

Cabe resaltar que la hipertensión arterial causa más muertes en el mundo que el tabaquismo. Sin embargo, aproximadamente la mitad de la población mundial hipertensa no está controlada en forma adecuada, aun cuando se sabe que el control de la presión arterial reduce un 40 % la incidencia de accidente cerebrovascular y un 25 % el infarto de miocardio, según el Consejo de Hipertensión de la SAC (Sociedad Argentina de Cardiología).

Según explican los especialistas, la presión arterial normal está por debajo de 120/80 milímetros de mercurio (mm Hg). Mientras que se considera alta si está entre 120-139/80-89 mm Hg. Por último, una persona hipertensa tiene unos valores por encima de 140-90 mm Hg.

Por otro lado, la Universidad de Harvard destaca que la presión normal es inferior a 120/80. Sin embargo, previamente, el American College of Cardiology y la American Heart Association señalaban que las pautas de normalidad eran de 140/90.

Por tal razón, las personas que tienen esta afección deben cuidar la alimentación y el medio español El Español reveló cuáles son las mejores cuatro infusiones que ayudan a reducir la presión arterial.

1. Infusión de apio, pues este es un alimento diurético y por ende es ideal para eliminar toxinas. Además, de acuerdo con la dietista y nutricionista, Megan Ware, el apio se compone en un 95 % de agua, por lo que es una buena fuente de vitamina K. Por ello, se debe hervir una taza de agua y se le agrega 20 gramos de apio y se consume una taza todos los días.

2. Infusión de lavanda, ya que las propiedades regeneradoras y antisépticas de esta planta ayudan a desinfectar y generar procesos de cicatrización. Por ende, se debe hervir una taza de agua y se le añade una cucharadita de lavanda. La mezcla se debe beber una vez al día como mínimo tres veces por semana.

3. Infusión de orégano, porque tiene propiedades antiinflamatorias y diuréticas y solo se debe hervir una tasa de agua y se le debe agregar una cucharadita de orégano, la cual se debe consumir a media mañana tres veces a la semana.

4. Cola de caballo, ya que ayuda con la retención de líquidos y es diurética. Por ello se debe hervir una taza de agua, se le agrega una cucharada de cola de caballo y la mezcla se consume en ayunas durante mínimo dos semanas.

¿Cómo medirla?