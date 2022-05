Progesterona baja: estas son las señales a las que se debe prestar atención

Las hormonas son reconocidas como los mensajeros químicos del organismo y desempeñan un rol vital, ya que son las encargadas de indicarle a los órganos y tejidos lo que deben hacer; para ello, explica Medline Plus, se desplazan a lo largo y ancho del cuerpo, a través del torrente sanguíneo.

El estrógeno y la progesterona son las principales hormonas femeninas, estas son producidas por los ovarios e intervienen en una serie de procesos a lo largo de la vida de las mujeres, como el ciclo menstrual y el embarazo.

De acuerdo con el portal sobre salud TuaSaúde, “la progesterona es una hormona que es responsable de regular el ciclo menstrual de la mujer y preparar el útero para recibir el óvulo fertilizado, evitando que sea expulsado por el cuerpo”.

Existen diversos factores que pueden alterar el equilibrio hormonal, bien sea aumentando o disminuyendo los niveles de determinada hormona en el cuerpo. No obstante, por mínima que sea la variación, este desequilibrio propicia algunos efectos negativos en el organismo.

En el caso de las mujeres, la pubertad, el embarazo, la lactancia y la menopausia son algunas de las condiciones que alteran naturalmente el ciclo hormonal.

La progesterona baja: ¿qué implicaciones tiene?

Los expertos consultados por el blog de Clue, la aplicación de calendario menstrual, aseguran que es crucial comprender de qué manera actúa la progesterona en el cuerpo de la mujer y por qué es importante mantenerla en niveles estables. Entre las funciones que cumple esta hormona en el organismo, Clue enlista:

Frenar el engrosamiento del endometrio que causa el estrógeno.

Disminuir la producción de moco cervical.

Inhibir la ovulación, cuando se encuentra en niveles elevados.

Preparar al endometrio para la posible implantación de un óvulo fertilizado.

Soportar el embarazo temprano y ayudar a dar continuidad al embarazo.

Desarrollar las glándulas mamarias durante el embarazo en preparación para la lactancia.

Reducir las contracciones uterinas para evitar contracciones durante el embarazo.

Disminuir la actividad intestinal, lo que en ocasiones puede causar estreñimiento.

¿Cuáles son los niveles normales de progesterona?

Es importante señalar que la carga hormonal puede ser distinta entre una mujer y otra; asimismo, tiende a variar dependiendo del ciclo en el que se encuentre la mujer. En este sentido, no se puede hablar de un único nivel ‘normal’, sino que existen rangos recomendados de acuerdo con la etapa de vida. Sin embargo, solo los profesionales pueden determinar cuáles son los niveles adecuados para cada caso, mediante un correcto análisis del historial médico contrastado con una prueba de laboratorio.

Clue comparte una guía aproximada de los niveles de progesterona según la fase en que se encuentre la mujer. Así pues:

Preadolescencia: 0,07-0,52 ng/ml Bajo

Fase folicular mujer adulta: 0,15-0,70 ng/ml Bajo

Fase lútea mujer adulta: 2-2,25 ng/ml Intermedio

Primer trimestre: 7,25-44 ng/ml Intermedio

Segundo trimestre: 19,5-82,5 ng/ml Alto

Tercer trimestre: 65-229 ng/ml Muy alto

Menopausia <0,4 ng/ml Bajo

Señales de alerta de la progesterona baja

El portal sobre salud La vida lúcida indica que hay una serie de síntomas que pueden alterar un cambio en el ciclo hormonal, específicamente suelen ser señales de que los niveles de progesterona son muy bajos o están fuera de lo normal.

Lo primero es experimentar irregularidad en los periodos menstruales. “Si tu período es irregular, impredecible o te saltas períodos, es una señal de que no estás ovulando”, precisa el referenciado portal, y debido a que la ovulación es necesaria para la producción de progesterona es posible que haya niveles bajos de esta hormona en el organismo. Lo mismo sucede cuando no se está ovulando o no regularmente.

Las mujeres con progesterona baja también suelen tener sangrados varios días antes de que se presente el periodo oficialmente.

Entre otros síntomas de la progesterona baja se listan los cambios emocionales, como el mal humor. Esto se debe a que esta hormona actúa como un calmante para el cerebro, la progesterona “mitiga la ansiedad y te ayuda a manejar los factores estresantes de manera más efectiva. La progesterona baja se asocia con más agresividad y fatiga en el período premenstrual, con más irritabilidad, ansiedad, enojo, cansancio y/o depresión en los días previos al periodo”, explican desde La vida lúcida.

Igualmente, hay otros factores de alerta como la hinchazón, la sensibilidad en los senos, los dolores de cabeza y la retención de líquidos. Asimismo, se suelen presentar problemas para conciliar el sueño y descansar adecuadamente durante toda la noche.

Inclusive, algunas afecciones como el acné durante el periodo menstrual pueden ser un signo de alerta de la progesterona baja.