¿Qué efectos tiene el consumo de aceite de oliva en el colesterol?

Cuando una persona desea mejorar su alimentación para evitar complicaciones de salud cardiaca, aparecen las dudas en el aire sobre qué clase de productos se pueden consumir, cuáles no y en qué tiempos se necesita. Tan solo con unos simples ajustes a la dieta, rutina de actividad física y otros hábitos saludables para el corazón pueden ayudar a reducir sus niveles de colesterol.

Para tener la lista de alimentos ideales, los expertos de Mayo Clinic presentan los productos que, dependiendo de sus propiedades, son buenas opciones a la hora de reducir el colesterol negativo del cuerpo. Antes de saber si el aceite de oliva es positivo o no, hay que tener en cuenta los otros alimentos positivos para la alimentación.

Los ácidos grasos omega-3 no tienen efectos directos sobre los niveles de colesterol LDL. Empero, debido a los otros efectos beneficiosos que estos ácidos tienen sobre el corazón, American Heart Association recomienda comer al menos dos porciones de pescado por semana. Para no perder el contenido de ácidos grasos omega-3, se recomienda evitar la adición de grasas no saludables al hornearlo o asarlo. Entre los tipos de pescado azul, los más destacados son: caballa, arenque, atún, salmón y trucha.