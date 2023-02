¿Qué efectos tiene el consumo de limón en la sangre?

Este fruto se caracteriza por su poder antioxidante, gracias al importante contenido de vitamina C.

El limón es uno de los frutos más reconocidos debido a su versatilidad y propiedades medicinales. Se destaca por su alto contenido de vitamina C, y minerales como calcio, hierro, magnesio, potasio y fibra.

Estos productos son una fuente de compuestos vegetales llamados flavonoides, que tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Según el portal Medical News Today, los antioxidantes ayudan a proteger las células del cuerpo del daño causado por factores adversos como los radicales libres, compuestos que generan el estrés oxidativo de las células.

“Al reducir el daño celular, los antioxidantes también disminuyen el riesgo de muchas condiciones médicas, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y cáncer”, precisa la citada fuente.

Los limones son ricos en potasio y son aliados de la salud del corazón. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Además de las propiedades antioxidantes, según información del portal Nutrición y Farmacia, de España, al limón se le atribuyen otras bondades como las inmunoprotectoras. Esto debido a que es fuente de vitamina A, por lo que ayuda a aumentar la cantidad de anticuerpos, esenciales para proteger la salud.

Aliado de la sangre

Además, se dice que es beneficioso para conservar la sangre en buena condición. La mencionada fuente asegura que tiene efectos coagulantes, gracias que con el calcio que ofrece al organismo, consigue mejorar la densidad de la sangre y mantenerla en los niveles adecuados. De igual forma, como es fuente de hierro, ayuda a aumentar la cantidad de hemoglobina en el organismo, facilitando que el oxígeno llegue a todo el cuerpo.

Un artículo publicado en el diario El Universal, de México, refiere un estudio publicado en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, en el que se concluye que los cítricos contienen una sustancia antioxidante llamada hesperidina. Este compuesto estimula la producción de óxido nítrico, un vasodilatador que relaja las paredes de las arterias, facilitando la circulación de la sangre.

El agua de limón ayuda a fortalecer el sistema inmune y a limpiar el organismo de impurezas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Asimismo, el mencionado componente disminuye la inflamación y la rigidez de los vasos sanguíneos en personas con síndrome metabólico. Ambos factores están ligados a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, asegura la Sociedad Chilena de Obesidad, por lo que con su consumo regular se reduce la posibilidad de enfrentar este tipo de afecciones.

Un beneficio más relacionado con la sangre es que gracias a sus antioxidantes, este fruto cítrico ayuda a purificarla. “Gracias a esto, se facilita la eliminación de desechos y sustancias tóxicas presentes en el torrente sanguíneo, previniendo enfermedades relacionadas con el sistema circulatorio y cardiovascular”, precisa una publicación de la revista Mejor con Salud, escrito por Carolina Betancourth.

Otras bondades

Una de las formas más comunes de aprovechar las propiedades del limón es consumiendo agua preparada con el zumo de este fruto. Según Medical News Today, uno de los beneficios de esta bebida es que ayudaría a bajar de peso, debido a que los limones contienen un tipo de fibra llamada pectina, que puede ayudar a reducir el apetito y la ingesta de calorías.

Consumir limón de manera regular le aporta diversos beneficios al organismo. - Foto: Foto: Getty Images.

El jugo de limón es naturalmente bajo en calorías. Por esta razón, sustituir los refrescos azucarados con agua fresca con limón es una forma saludable de reducir la ingesta de calorías, un paso positivo si se quieren perder unos kilos. Sin embargo, sus resultados se darán si esta bebida se consume en el marco de una dieta saludable.

De igual forma, por su alto contenido de antioxidantes, vitaminas y minerales, esta fruta es un alimento diurético. Por ello, ayuda a eliminar líquidos y sustancias tóxicas retenidas en el organismo. Gracias a este beneficio, se considera indicado para limpiar el cuerpo y prevenir el desarrollo de algunas enfermedades.

Por último, gracias a su contenido de vitamina C y sus propiedades antibióticas y antivirales, el limón también es aliado de la salud respiratoria. Esta fruta ayuda a limpiar las vías respiratorias y fortalece el sistema inmunológico, lo que puede resultar positivo para hacerle frente a enfermedades como el asma, la bronquitis y otros problemas respiratorios, asegura Mejor con Salud.