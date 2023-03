¿Qué es mejor para la piel, lavar la cara con agua tibia o fría?

Dentro de las rutinas de belleza e higiene se encuentra lavar la cara con abundante agua, pero la pregunta que ronda es, ¿cuál es mejor, la fría o la tibia?

Algunas personas suelen lavarse el rostro con agua y jabón, pero un artículo de Mejor con Salud escrito por Valeria Sabater, explica la rutina de belleza más adecuada para el cuidado de la piel y evitar su envejecimiento prematuro.

Lavar la cara

Tal y como lo menciona el sitio web de salud, es importante considerar cuántas veces se puede lavar el rostro en el día, puesto que esta actividad podría cambiar o alterar el pH.

Hogarmania señala que si bien el agua fría reduce el riesgo de acné, mejora la circulación e incrementa el metabolismo para regular la temperatura corporal e incluso tonifica los músculos, no necesariamente es la mejor para eliminar las impurezas de la piel, ya que las endurece.

Por esto, menciona que es mejor el agua tibia o templada porque tiene la capacidad de incrementar la tasa metabólica eliminando calorías y haciendo una limpieza más profunda.

La experta no recomienda lavarse la cara en las mañanas. - Foto: Getty Images

No obstante, el agua muy caliente puede provocar deshidratación, quitándole a la piel su grasa natural y aumentando el sebo, por lo que no es la más recomendada.

Tratamiento facial

Dentro de los pasos a seguir se puede hacer una mascarilla de pepino, ya que es un alimento rico en agua que ayuda a hidratarla.

Seguido a esto, se debe humectar con suero o crema, usando la que se adecue según el tipo de piel. Además de aplicar el contorno de ojos y bloqueador. Según Saber Vivir Tve, uno de los errores comunes que se cometen a la hora de aplicar crema solar es hacerlo antes de la facial, es decir, la hidratante, porque se eliminan las funciones del bloqueador que protege las células de la piel ante la radiación.

Bloqueador solar - Foto: Getty Images

Otra de las equivocaciones a la hora de usar bloqueador solar es aplicarlo al mismo tiempo que el repelente (loción para que no piquen los mosquitos o zancudos), pues este último elimina la función protectora del bloqueador, por lo que el sitio web sugiere usar previamente “antimosquitos”, por ejemplo, 25 minutos antes de la crema solar.

Finalmente, luego de realizar las diferentes actividades del día, es importante desmaquillarse, usando agua micelar que es un limpiador que retira la suciedad de la piel brindando una textura suave a la misma, precisa Mejor con Salud.

Sus compuestos son tensioactivos -explica- que generan micelas que se definen como el conjunto de moléculas repulsivas a la humedad. Entre sus propiedades se destaca como astringente, emoliente e hidratante debido a su función conjunta con el agua.

El agua micelar es un producto hidratante para la piel. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Aunque su labor más relevante es como limpiador, su uso como tonificador es elogiado. El artículo publicado por el Journal of the American Academy of Dermatology (JAAD) “Compatibilidad piel sensible del agua micelar”, determina que este producto es apto para quienes tienen una piel sensible, ya que tienen un efecto bajo de irritación e inflamación en la piel y alto en hidratación.

Sin embargo, no se debe descartar leer antes de su uso sus componentes y previamente identificar que ninguno de ellos sea causante de una alergia.

Por último, el portal web de salud aconseja usarla al menos dos veces para retirar tanto las impurezas de la noche como las del día, puesto que tiene la capacidad de reemplazar otros productos como los tónicos o los hidratantes, siendo reconocida en la actualidad como un líquido que brinda múltiples beneficios sobre la piel, gracias a su efecto limpiador de impurezas y grasa.