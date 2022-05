¿Qué frutas ayudan a controlar la presión arterial?

La presión arterial alta es un factor para tener en cuenta, pues a partir de esta se pueden generar enfermedades cardiovasculares, además puede causar un derrame cerebral y dañar los riñones. Por estas razones, los expertos recomiendan una buena selección de alimentos saludables, entre ellos, las frutas.

Esta enfermedad en ocasiones es silenciosa, debido a esto es importante hacerse revisiones seguidas con el especialista en salud.

En Mayo Clinic destacan que es fundamental tener un estilo de vida saludable para evitar la presión arterial alta. Además, aconsejan controlar la hipertensión con una dieta saludable y actividad física regular, para evitar la necesidad de tomar medicamentos.

“La tensión arterial elevada o hipertensión está detrás de la mitad de los fallecimientos por accidentes cerebrovasculares y cardiopatías, la primera causa de enfermedad y mortalidad en los países desarrollados”, así lo registra el portal Fundación del corazón.

En el mencionado portal indican que la hipertensión se puede generar por factores de riesgo como el estrés, la obesidad, la ingesta de alcohol, el tabaquismo, llevar una dieta poco saludable, el sedentarismo y el abuso en el consumo de sal.

Por estos factores es crucial cambiar el estilo de vida, pues tan solo con alejarse del tabaquismo, el consumo de alimentos más saludables, practicar de forma regular una actividad deportiva y evitar el alcohol, pueden aportar los beneficios para disminuir el riesgo de padecer la hipertensión.

En la Fundación del corazón aconsejan el consumo de frutos rojos, como los arándanos, frambuesas y fresas, las cuales contienen antocianinas, que es un compuesto “que protegen contra la hipertensión, según un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition”.

Otra fruta que también aporta beneficios para controlar la presión arterial es el limón, el cual tiene antioxidante y depurativos, que ayuda a eliminar la rigidez de los vasos sanguíneos, un factor importante para prevenir la hipertensión. El limón contiene vitamina B, un nutriente que es capaz de evitar la insuficiencia cardíaca.

Los bananos son ricos en potasio, que hacen de esta fruta un poderoso aliado para una dieta que puede reducir y regular la presión arterial.

La revista Circulation publicó un artículo de científicos del Johns Hopkins Ciccarone Center for the Prevention of Heart Disease en enero de 2017, en el que encontraron que el potasio es un mineral considerable para bajar la presión arterial. Pero los expertos advierten que es mejor consumirlo en frutas como el banano y algunas verduras que son ricas en este mineral, en lugar de suministrarlo en cápsulas.

Las manzanas, cuando se comen con la piel, aportan nutrientes como la vitamina C y la quercetina, una sustancia que tiene efectos antioxidantes, antiinflamatorios y antialérgicos.

El portal Cuerpo mente recoge un estudio el cual señala que “con 3 kiwis por día, la presión arterial se redujo en casi 5 mmHg (sistólica) y 1,67 mmHg (diastólica) después de 8 semanas en personas con presión arterial alta”.

Los investigadores no han determinado exactamente por qué el kiwi es tan poderoso para bajar la presión arterial, pero suponen que se puede tratar a su contenido de vitamina C y la fibra.

“Prueba de hacerte un batido de banano y kiwi, que combina dos de las frutas que reducen la presión arterial y contiene muchos otros ingredientes que activan el sistema cardiovascular, como jengibre, cúrcuma, aceite de linaza y nueces”, aconsejan en Cuerpo mente.

Además del consumo de frutas, en Mayo Clinic aconsejan la práctica deportiva. La actividad física regular de unos 150 minutos por semana o unos 30 minutos durante varios días a la semana puede reducir la presión arterial en aproximadamente 5 mm Hg y 8 mm Hg si tiene presión arterial alta.