¿Qué hacer para reducir la cintura en poco tiempo? Los trucos infalibles para lograrlo

Sin duda alguna, una de las preocupaciones más grandes por parte de hombres y mujeres en cuanto a su estado físico es la formación del abdomen y cintura. Para alcanzar este propósito, la mayoría de la población se inclina por el ejercicio para tonificar y moldear una figura envidiable, sin embargo, algunos caen en el error de realizar técnicas que resultan más dañinas que productivas para su salud.

Para perder la grasa que se forma en el abdomen y cintura, varias personas se inclinan por hacer ejercicio en dicha zona, todo con el objetivo de reducir grasa en la zona localizada.

No obstante, esto es un error muy común, pues no existe forma de perder grasa en un área específica del cuerpo humano. ¿Por qué? Al realizar cierta rutina de entrenamiento, el cuerpo no solo se enfoca en quemar la grasa de esa parte, por el contrario, ayuda a reducir en su área general.

"Mujer joven y delgada midiendo su cintura. - Foto: Getty Images

Ahora, a la hora de realizar una rutina de ejercicio, mucha gente se inclina por el cardio, sin embargo, a pesar de que es importante, el cuerpo quema más grasa a la hora de levantar peso que le exija a los músculos y así quemar más calorías.

Los ejercicios de cardio se podrían dejar para el final de la rutina, ya que el cuerpo estará en un estado en el que necesitará de esta grasa para obtener energía y por consiguiente quemarla.

Expertos recomiendan tener asesoría a la hora de realizar ciertos ejercicios (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Corey Jenkins

Por otro lado, el tema alimenticio es algo fundamental a la hora de obtener un cuerpo ideal. Según distintos estudios, para reducir el volumen del abdomen se deben restringir varios alimentos y complementarlos con otros que aporten nutrientes para reconstruir los músculos. Por ejemplo, en lugar de comprar las verduras cortadas, cocidas o congeladas, se deben comprar en la frutería para cortarlas en casa. Los alimentos envasados suelen incorporar químicos y azúcar para su mantenimiento y, al final, tienen un mayor contenido de calorías.

Además de la alimentación, la hidratación es algo crucial, ya que al hacer ejercicio el cuerpo pierde agua. Los expertos recomiendan tomar dos litros de agua al día, suficiente para tener un mejor hábito.

Ejercicios para la cintura

Adicionalmente, la pedagoga en educación física y nutricionista Elisa Morales Lupayante indica que las repeticiones, series y frecuencia dependen de la condición física, peso y experiencia previa con el ejercicio. En caso de necesitarlo, es recomendable consultar a un entrenador profesional para saber cuántas veces y en qué magnitud realizar la rutina.

La elevación lateral de piernas se puede realizar de tres maneras distintas. La primera forma radica en acostarse de lado y formar un ángulo recto con las piernas. Acto seguido, la persona ubica su mano derecha delante del pecho y el otro brazo por debajo de la cabeza. Por último, en esa posición, se eleva la pierna que está arriba hasta la altura que pueda el cuerpo, y luego se retoma a la posición original.

La segunda forma de llevar a cabo este ejercicio es igual que la anterior, pero levantando primero una pierna y luego la otra. Finalmente, el tercer método es el más complejo de hacer, dado que implica elevar el cuerpo en la posición original, apoyándose sobre el codo de un brazo. En este caso, también se ejercitan los oblicuos.

Postura del ejercicio de Crunch - Foto: Freepik

Uno de los más comunes y eficaces es la elevación de cadera. Este ejercicio implica estar acostado boca arriba y con las piernas estiradas sobre el suelo. Luego, la persona decide si quiere dejar la manos a los lados del cuerpo o debajo de este, a la altura de la espalda baja. Finalmente, la persona recoge las piernas y eleva en varias repeticiones la cadera.