¿Qué nivel de azúcar es muy alto y cómo detectar los síntomas?

La glucosa, también conocida como azúcar, es importante para el funcionamiento óptimo del cuerpo humano. “Esta proviene de los alimentos que usted consume y es su principal fuente de energía. Su sangre lleva la glucosa a todas las células de su cuerpo para ser usada como energía”, explica MedlinePlus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Es importante realizar la prueba de glucosa periódicamente para verificar que estos niveles estén en los rangos normales. Cuando hay una cantidad excesiva o poca de azúcar en la sangre, puede ser un síntoma de una afección de salud como la diabetes.

Síntomas de niveles altos de azúcar:

Aumento de la sed.

Orinar con más frecuencia.

Visión borrosa.

Cansancio.

Heridas que cicatrizan lentamente.

Síntomas de niveles bajos de azúcar:

Ansiedad.

Sudor.

Temblores.

Hambre.

Confusión.

Las personas que tienen algún factor de riesgo deben hacerse esta prueba frecuentemente. Estos incluyen:

Sobrepeso.

Falta de ejercicio.

Un miembro de la familia con diabetes.

Presión arterial alta.

Enfermedad del corazón.

La entidad de salud Sanitas señala que los niveles ideales de azúcar en el torrente sanguíneo suelen estar en las siguientes cifras:

80 - 120 mg/dl, al despertar y antes de comer.

180 o menos, dos horas después de comer.

100 - 140 mg/dl, a la hora de acostarse.

En caso de los resultados de la prueba de glucosa sean más altos de lo normal, eso puede significar que hay una probabilidad alta de desarrollar diabetes. Asimismo, puede ser una señal de alerta de enfermedad de los riñones, hipertirioidismo, pancreatitis o cáncer pancreático. Si los niveles son bajos puede indicar posible hipotiroidismo, demasiada insulina o enfermedad del hígado.

MedlinePlus aclara algo respecto a estos resultados. Si “no son normales, eso no significa necesariamente que usted tenga un problema médico que requiere tratamiento. Los niveles altos de estrés y algunos medicamentos pueden afectar los niveles de glucosa. Para comprender el significado de sus resultados, consulte con su médico o profesional de la salud”.

Consejos para regular los niveles de glucosa en la sangre

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades señala algunos consejos que pueden ayudar a manejar los niveles de azúcar en el torrente sanguíneo:

Mantener periódicamente un registro de los niveles bajos de azúcar en la sangre.

Comer en horarios regulares.

No saltarse las comidas.

Elegir alimentos que sean bajos en calorías, grasas saturadas, grasas trans, azúcar y sal.

Mantener un registro del peso.

Tomar agua en vez de jugos y gaseosas.

Moderar el consumo de alcohol. Ingerir demasiado alcohol puede provocar niveles bajos de glucosa.

Diabetes

En los pacientes diabéticos, su cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la insulina que produce. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder de forma positiva a la insulina, hay demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves, como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones.