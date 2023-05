¿Quiénes no pueden consumir rábano?

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) menciona que para que una dieta sea saludable debe incluir frutas y verduras porque están compuestas de minerales y vitaminas vitales para el cuerpo.

Por esto, dentro del grupo amplio que existen de alimentos se encuentra el rábano, una planta que según la Fundación Española de la Nutrición (FEN) tiene variedades en su especie y pertenece a las crucíferas.

Dentro de los compuestos que más se destacan se encuentra la vitamina C que según MedlinePlus es considerado un antioxidante que neutraliza los efectos de los radicales libres que dañan las células del cuerpo. Asimismo, la FEN menciona que también las proteínas se destacan. Y aunque es un alimento que no es considerado altamente energético, si puede ser hidratante por el porcentaje de agua que contiene.

Por ejemplo, el rábano picante es considerado medicinal gracias a sus propiedades antiinflamatorias, digestivas, diuréticas y antimicrobianas, puesto que según Tua Saúde puede incluirse en tratamientos para:

La artritis reumatoide: de acuerdo con la Clínica Mayo, “es un trastorno inflamatorio crónico”, que afecta las articulaciones. Así mismo, esta dolencia puede dañar órganos como el corazón, los vasos sanguíneos, pulmones y hasta los ojos.

Gota: MedlinePlus, explica que es un tipo de artritis que se desarrolla cuando el ácido úrico se deposita en la sangre, provocando dolores en las articulaciones.

Asma: es un problema que produce hinchazón en las vías respiratorias generando así mucosidad. Así lo señala, el National Heart, Lung and Blood Institute que de acuerdo con su argumento, las vías respiratorias “son conductos que transportan el aire y permiten” la entrada y salida de los pulmones.

Infecciones urinarias: los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) precisan que las infecciones urinarias (IU) inician con la interacción de bacterias que entran a los uréteres e infectan las vías urinarias, siendo la cistitis la más común.

A lo anterior, Mejor con Salud añade que generalmente se usa rábano en la preparación de ensaladas o bebidas porque es rico en flavonoides que según los define el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) son miembros de ”un grupo de sustancias que se encuentran en muchas plantas y alimentos”, considerados antioxidantes.

Además, se debe destacar que también está compuesto de vitamina del complejo B, zinc, sodio, potasio, fósforo, todo según su especie.

Sus beneficios siguen siendo tales, que el estudio “Influencia del consumo de rábano en la excreción urinaria de oxalato de calcio” publicado en Nepal Medical College Journal menciona que la ingesta de rábano ayuda a la excreción de oxalato de calcio relacionado con los cálculos renales.

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases explica que los cálculos renales “son trozos de un material sólido” que se forman tras la concentración de minerales en la orina.

Los principales síntomas que se destacan de esta afección son dolores intensos en la espalda y el abdomen, incluso algunas personas perciben sangre en su orina. “El dolor causado por un cálculo renal puede cambiar (...) a medida que se desplaza a través de las vías urinarias”, señala la Clínica Mayo.

Efectos secundarios tras el consumo de rábano picante

De acuerdo con Tua Saúde, el rábano no es recomendado para menores de 5 años, mujeres en estado de embarazo ni lactancia, ni mucho menos para quienes tienen hipertiroidismo o hipotiroidismo, ya que esta planta suele reducir la producción de esta hormona.

¿Cómo preparar té de rábano?

Hervir una taza de agua. Agregar hojas de rábano. Dejar reposar. Colar para luego consumir.

