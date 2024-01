Recomendaciones de expertos para mantener los riñones sanos y limpios

Los riñones son órganos ubicados en la parte baja de la espalda y tienen como función principal mantener la limpieza y procurar el equilibrio químico de la sangre, así como la producción de hormonas. Por tal razón, es importante mantenerlos sanos, manteniendo una serie de buenos hábitos, pues los expertos advierten que la regularidad en la orina no es el único factor a tener en cuenta.

Los especialistas del National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) explicaron en un informe que “los riñones sanos filtran alrededor de media taza de sangre por minuto, eliminan los desechos y el exceso de agua para producir orina”.