Remedios caseros para quitar el mal olor de los botes de basura

Por lo general, la caneca de basura de la cocina esparce olores muy desagradables, esto debido al olor inherente de los alimentos desechados y las sobras de algunos residuos por los procesos de fermentación y putrefacción de los desechos orgánicos.

En muchas ocasiones, estos malos olores permanecen por mucho tiempo hasta el punto de formar bacterias que pueden ser perjudiciales para la salud.

De este modo, algunos productos fáciles de conseguir pueden resultar muy útiles para limpiar y quitar los malos olores de estos envases. La revista Mejor con Salud cita una publicación de Homemade Household Cleaners del Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida, donde se dan a conocer algunos elementos de bajo presupuesto que están al alcance de casi todas las personas para eliminar estos malos olores:

Bicarbonato de sodio

Gracias a sus propiedades desinfectantes lo convierten en una opción ideal para limpiar cualquier superficie o recipiente. Además, permiten remover la acumulación de grasa que se adhiere al plástico, para eliminar las bacterias y los hongos. Para utilizarlo, solamente debe humedecer un poco de bicarbonato de sodio con agua y aplicarlo con la ayuda de una esponja limpia y dejarlo actuar por cinco minutos.

Agua oxigenada

Con frecuencia, los malos olores de los botes de basura siempre están acompañados de manchas amarillas o rojizas, por lo que el agua oxigenada sirve para eliminarlas. Es importante tener en cuenta que la caneca se debe enjuagar muy bien después de usar este producto. Inicialmente, humedezca una esponja con una buena cantidad de agua oxigenada y frótela por todo el recipiente. Repita esta acción varias veces para prevenir que las manchas y los malos olores vuelvan a aparecer.

Agua con sal

Según varios expertos, la sal evita el crecimiento de las bacterias y los hongos. Solamente debe calentar un poco de agua y agregarle una cucharada de sal gruesa e introducirla al interior del recipiente. Después de esto debe tapar la caneca y agitarla muy bien para que la mezcla penetre todo el recipiente.

Expertos aconsejan comprar una caneca de basura de acero inoxidable o aluminio, ya que los olores se adhieren menos a estos materiales que al plástico. - Foto: Getty Images

Vinagre de manzana

A pesar de que el vinagre más recomendado para limpiar y desinfectar es el blanco, en este caso también se pueden aprovechar las cualidades del vinagre de manzana. Para utilizarlo, debe colocar un chorro de vinagre en el recipiente y enjuagarlo en su totalidad, dejándolo actuar por cinco minutos.

También existen otros trucos y consejos caseros que pueden funcionar para eliminar el mal olor del bote de basura. La revista Cuerpo y Mente los da a conocer:

Papel periódico: Los vegetales que generan mal olor después de desecharlos son las cebollas, las papas y la fruta podrida. Expertos aconsejan envolver estos alimentos en hojas de papel periódico antes de tirarlos a la basura orgánica. También aconsejan siempre poner unas cuantas hojas de papel periódico al interior de la caneca, para que el olor no se penetre por toda la zona.

Grano de café: Este alimento ayuda a ahuyentar los olores desagradables. Solo debe colocar algunos granos de café al fondo del contenedor debajo de la bolsa de basura y cada vez que retire la basura, cambiarlos.

No dejar la basura bajo el sol: Lo ideal es que la caneca de basura esté al aire libre, más no en un lugar soleado. Cuanto más caliente se pone el bote de basura, más rápido se produce el proceso de fermentación, y las bacterias y los gérmenes se propagan más rápido.

Del mismo modo, es importante tener en cuenta que lo más aconsejable es comprar una caneca de basura de acero inoxidable o aluminio, ya que los olores se adhieren menos a estos materiales que al plástico; y en cuanto más pequeño sea, menos problema hay con los malos olores.