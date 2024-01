Sábila: así se puede usar para dar brillo y suavidad al cabello

Otros de los beneficios que tiene esta planta para el cabello es que ayuda a evitar la caída. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ni este ni ningún otro ingrediente es milagroso, pues la sábila no detendrá por completo la caída de cabello, especialmente cuando la persona sufre de problemas capilares.

No obstante, antes de utilizar la sábila, es valioso tener claro si el cabello es seco o grasoso para saber si las mascarillas mencionadas no afectarán y si no se sabe, lo ideal es consultar un experto, pues la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.