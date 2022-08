¿Qué beneficios tiene la sábila en el cabello?

La sábila, también conocida como aloe vera, es una planta que produce dos sustancias que se usan en productos para el cuidado de la salud y es parecida a un cactus que crece en climas cálidos y secos, de acuerdo con Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

Además, el portal portugués de salud, nutrición y bienestar Tua Saúde reveló que esta planta es ideal para estimular el crecimiento del cabello, ya que tiene “enzimas que ayudan a remover las células muertas del cuero cabelludo”. Asimismo, en su portal web reveló que la sábila ayuda a eliminar la caspa y evita la caída del cabello.

Por ello, para estimular el crecimiento del cabello se deben mezclar dos claras de huevo con tres cucharas del gel de las hojas de sábila y después, se aplica la mezcla sobre el cabello por cinco minutos.

Para eliminar la caspa hay que mezclar dos cucharadas de sábila con una cucharada de miel y dos cucharadas de yogur natural. Posteriormente, cuando los ingredientes estén integrados, se aplica en el cabello y se deja actuando entre 15 o 20 minutos.

Sobre la misma línea, para evitar la caída del cabello hay que mezclar dos cucharadas de gel de sábila con dos cucharadas de aceite de coco y se aplica sobre todo el cabello por 15 minutos.

Otra a recomendación es mezclar un aguacate, dos cucharadas de gel de aloe vera y media lata de cerveza sin alcohol. Luego, se aplica en el cabello de medios puntas, se deja actuar por 20 minutos y por último, la mascarilla se retira con la cerveza que sobró y después se enjuaga de manera normal.

Finalmente, para los tratamientos mencionados se debe lavar muy bien el cabello y lo más aconsejable es utilizar agua tibia, que no supere los 36 °C y acabar el lavado con agua fría, para cerrar y sellar las cutículas y conseguir así más brillo.

“Lavarse el pelo diariamente no debe suponer un problema si se usan los productos adecuados. Todo depende de las particularidades de cada tipo de cabello. En general, se suele indicar que un cabello muy graso debe lavarse con mayor frecuencia que un cabello seco”, dijo Aurora Garre, Medical Marketing Manager de ISDIN, al portal Mejor con Salud.

Sobre la misma línea, la dermatóloga de la Unidad de Tricología y Trasplante Capital del Grupo Pedro Jaén, Rocío Gil, le dijo al portal que “lavarse el pelo cada 24-48 horas es lo recomendable para mantener una adecuada higiene del cuero cabelludo”.

También es importante resaltar que el cuero cabelludo hay que lavarlo y mantenerlo limpio, porque es la base del cabello, sobre la que crecerá sano y fuerte.

Sobre el secado, los expertos recomiendan que no se debe frotar el pelo nunca cuando está mojado, ya que es mucho más sensible y propenso a la rotura, y la cutícula se abre y se encrespa. Lo ideal es emplear una toalla de microfibra y envolver el pelo para que vaya absorbiendo la humedad.

De otro lado, existen diferentes vitaminas que ayudan con el cuidado del cabello, como la tiamina o la vitamina B1, la vitamina B2 (riboflavina), vitamina B3 (niacina), vitamina B5 (ácido pantoténico), vitamina B6 (piridoxina), vitamina B7 (biotina), vitamina B9 (ácido fólico) o la B12 (cobalamina).

No obstante, antes de utilizar la sábila, es valioso tener claro si el cabello es seco o grasoso para saber si las mascarillas mencionadas no afectarán y si no se sabe, lo ideal es consultar un experto, pues la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.