Seis consejos de Bill Gates para ser feliz en la vida

En una reciente sesión de preguntas y respuestas en el sitio web Reddit, el fundador de Microsoft, Bill Gates, respondió a un usuario que le preguntaba si era feliz.

El magnate dijo: “¡Sí! Cuando tenía unos 30 años, no creía que la gente de 60 años fuera muy inteligente o se divirtiera mucho. Ahora he tenido una contra-revelación. Pregúnteme en 20 años y le diré lo inteligente que es alguien de 80 años”.

Asimismo, aseguró que los hijos hacen parte de la felicidad y dijo: “Algunos dijeron recientemente que cuando a tus hijos les está yendo bien, realmente es muy especial, y como padre, estoy completamente de acuerdo. Algunas veces cumplir con los compromisos contigo mismo, como hacer más ejercicio, también mejora tu felicidad”.

De igual forma, el fundador de Microsoft reveló algunas recomendaciones para ser feliz, señalando en primer lugar que hay que olvidarse del yo del pasado y pensar en el yo del futuro, y dedicar 15 minutos para pensar en cómo será la vida de cada uno en 20 años y en que pensará el yo del futuro del yo actual.

Otra recomendación de Gates es cumplir con los compromisos asignados para no pensar en el “¿qué hubiera pasado?” ni fallarse a sí mismo, pues si importa no quedarle mal a los demás, debe importar el doble no quedarse mal a sí mismo. También recomendó preguntarse “¿estoy haciendo lo que quiero, lo que más importa?”.

La otra sugerencia es ser generoso, pues cuando se da siempre se recibe un poco más de lo que se ofrece. Además, la generosidad genera satisfacción y bienestar.

El cuarto consejo es cuidar la mente y el cuerpo. No significa eliminar todos los vicios, pero sí cuidar de sí mismo y saber que el cuerpo es un templo por ello, también recomendó realizar actividad física, pues tiene importantes beneficios para la salud del corazón, el cuerpo y la mente.

De hecho, cuando las personas hacen ejercicio en la mañana inician el día con un mejor estado de ánimo, ya que estudios demuestran que realizar ejercicio facilita la oxigenación del cerebro (actividad al aire libre) y la creación de determinadas hormonas que, unido al gran poder de desconexión de la rutina, ayudan a combatir el estrés (fatiga sistema nervioso) y a mejorar el estado emocional ayudando a evitar la tristeza e incluso salir de depresiones. Las hormonas implicadas son: endorfinas, inducen la sensación de felicidad; dopamina, genera la sensación de placer; serotonina, facilita el sueño, de acuerdo con Mapfre.

La quinta recomendación es dedicarle tiempo a la familia, ya que esta siempre debe ser lo primero y no importa el éxito que se tenga, siempre se debe establecer un tiempo para el trabajo, el hogar, la diversión y otras actividades.

Finalmente, sugirió dormir bien, pues el descanso es una parte muy importante de la salud y lo que recomiendan los expertos es dormir entre siete y ocho horas por la noche. Además, la falta de sueño puede afectar negativamente el humor y el temperamento, así como la habilidad para concentrarnos en las tareas cotidianas.

Por su parte, el portal Mejor con Salud reveló que existen varios alimentos que tienen la capacidad de elevar el ánimo, como el chocolate, pues este ayuda a segregar sustancias que hacen que las personas se sientan mejor.

Además, no solo es ideal para subir el ánimo sino también para mejorar la circulación de la sangre y la salud cardiovascular. No obstante, no se debe consumir en exceso porque pierde las propiedades y podría tener efectos secundarios en la salud, como la elevación de la glucosa en la sangre.

Otro alimento para mejorar el ánimo son las nueces, y si se mezclan con yogur o leche es mucho mejor, ya que la persona se siente reconfortada. Además, si la leche se consume caliente, genera una sensación de tranquilidad y por ello es que las personas lo consumen antes de dormir para poder conciliar el sueño.