Señales para saber si realmente se está enamorado, según la ciencia

Aunque no vienen con un manual, hay algunas señales que pueden indicar que ha llegado el amor.

A pesar de ser un sentimiento universal, el amor no deja de ser enigmático. No todas las personas lo viven y expresan igual, no llega a una edad determinada y altera significativamente el curso normal de la vida, inclusive generando cambios en el organismo.

Lo cierto es que, al final del día, el amor es un sentimiento que muchas personas quisieran experimentar. Algunos ya están más cerca de hacerlo y se cuestionan si realmente están enamorados. Precisamente, para este último grupo, de acuerdo con expertos en el tema, existen algunas señales que podrían indicar si alguien está enamorándose.

¿Cuáles son las señales que muestra alguien enamorado?

En un artículo publicado en su sitio en español, The Independent compartió las respuestas de un par de expertos acerca del amor y cómo reconocerlo.

El tiempo pasa más rápido cuando están juntos

La psicóloga colegiada Daria Kuss, consultada por el referenciado medio, señala que cuando dos personas están enamoradas se tiene la percepción de que el tiempo vuela cuando están pasando un momento juntos. De acuerdo con la experta, esta es una sensación frecuente que experimentan los seres humanos cuando realizan algo que disfrutan, por lo que no es inusual sentirla cuando se está con la persona de la que se está enamorado.

Es inevitable mirar a la persona que se ama

La escena romántica de la ficción, en la que los amantes se quedan mirando fijamente a los ojos, no está para nada alejada de la realidad. Se trata de un signo clásico del enamoramiento, según indica el psicólogo consultor Marc Hekster, quien afirma que se trata de una muestra de admiración.

“¿Por qué no querrías mirar a los ojos a alguien que consideras la persona más hermosa y atractiva de tu mundo?”, agrega. Es un gesto frecuente también en las madres que miran a los recién nacidos o a sus hijos.

Se tiene la idea de que la persona que ama es incapaz de hacer algo malo

Sobre este punto, Hekster enfatiza en que es posible que el amor deforme un poco el sentido de la realidad, ya que en ocasiones, cuando se está enamorado, el ser humano puede dibujar una visión idealizada de quién es la persona que ama.

“Cuando estás enamorado, todo lo que ves es una versión de la belleza que se siente indiscutible. Es la idealización del individuo en quien se concentran todos sus sentimientos “, explica.

Se les desea felicidad

De acuerdo con Hekster, es natural que cuando se ama a alguien, se desee que esa persona esté bien. Esto incluye que ambos tengan la posibilidad de ser felices y es una característica propia del amor maduro.

Pensar constantemente en la persona que se ama

“Enamorarse implica entregar nuestros sentimientos a otra persona”, afirma Hekster. Lo que esto quiere decir es que, de cierta manera, se está conectado al otro, llegando incluso a invadir durante el día el pensamiento.

Según explica, esto se produce por la liberación de la oxitocina durante las relaciones sexuales, por ejemplo. “Puede afectar las emociones, la cognición y los vínculos sociales”, añade.

Se vuelve esencial el contacto físico

Al tocar a la persona que se ama se libera oxitocina, también conocida como la hormona del amor, por lo que se genera una sensación de felicidad y placer que favorece el vínculo entre la pareja. Por lo que es inevitable no querer tocar al ser amado.

La persona se vuelve más optimista

Ahí sí, la vida pareciera ser color de rosa, explican los expertos. Muchas cosas de la vida, que antes parecían insignificantes, son apreciadas como algo maravilloso. De acuerdo con la psicóloga de citas Madeleine Mason Roantree, consultada por The Independent, “este es el resultado de todos esos ‘golpes de dopamina’ que has estado recibiendo al pensar en tu pareja y hacer cosas, ya sea con ella o que te recuerden a ella”.

No pasa nada cuando hacen algo poco atractivo

Hay ciertos actos que suelen generar repulsión normalmente; sin embargo, cuando se está enamorado, es posible que esto pase a un segundo plano. “El poder del amor y el nuevo amor, en particular, es primitivo”, dice Hekster.

En este sentido, dejar la tapa del inodoro levantada o que se le salga un gas a la persona que se ama no representa un problema. “El amor puede ser inmensamente poderoso y puede asociarse con la pérdida de toda inhibición”, añade.

Se dejan atrás algunas actividades habituales

A veces, el tiempo que la pareja comparte juntos llega a ser absorbente, porque se disfruta mucho estar con ese otro. De acuerdo con Mason, el cerebro aumenta la motivación de compartir tiempo con esa persona y anhelar su presencia. Lo que lleva a que se dejen otras actividades o se realicen otras nuevas para gozar más tiempo juntos.

“Por ejemplo, es posible que detestas la salsa, pero te encuentras inscribiéndote en un curso de salsa, incluso si ellos no están en el curso, porque te sientes más cercano a ellos por poder”, agrega.

