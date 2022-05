Ella es ‘Mona’ Osorio, el primer amor de J Balvin; ¿cómo es su relación en la actualidad?

José Álvaro Osorio Balvin, más conocido como J Balvin, es una de las figuras más representativas de la música urbana en la actualidad. Con el paso de los años, el artista paisa fue ganando a pulso una popularidad y éxito que actualmente lo ubican en la cúspide del género.

Detalles sobre la vida y carrera de J Balvin fueron reseñados en el documental El niño de Medellín (2020), dándoles la oportunidad a sus fanáticos de conocer qué hay más allá de su música. Una de esas historias tiene que ver con su vida amorosa, destacando la relación sentimental que tuvo con María ‘Mona’ Osorio, con quien se fue a Miami, Estados Unidos, cuando perseguía su sueño de ser artista.

Según contó María Osorio en MTV, estuvieron juntos cuando J Balvin comenzó a sonar en la radio; sin embargo, anotó que en aquella época todavía era muy joven y no se sentía preparada para la fama.

“La razón de mi ruptura con J Balvin fue, simplemente, que aparecen hechos como la fama, como que todo el mundo quiera opinar de tu vida. Yo creo que era una mujer muy joven. No estaba preparada del todo para la fama o para ser la pareja de un famoso”, reveló ‘Mona’ Osorio.

La relación sentimental entre la pareja terminó hace varios años. Cada uno siguió su camino, aunque sin sepultar la conexión entre los dos. De hecho, ‘Mona’ comentó que aún le llama J Balvin por apodos como ‘cat’ o ‘gatito’.

“Lo más bonito de la vida de José y mía es que es como esas relaciones que no hay cómo evitarlas. Pero yo soy de las personas que considero que nosotros fuimos pareja, pero en realidad nosotros nos conocimos para pasar el resto de la vida juntos”, destacó Osorio. En ese sentido, puntualizó que la relación de amistad entre los dos ha perdurado, celebrando los logros de cada uno y apoyándose permanentemente.

¿Quién es María Osorio?

En una entrevista con News Magazine, ‘Mona’ Osorio compartió algunos detalles de su vida, como el hecho de haber nacido en Estados Unidos, aunque llegó a Colombia siendo muy pequeña. Además, pese a ser publicista de profesión, fue su pasión por los deportes lo que la terminó direccionando a la comunicación social y el periodismo deportivo.

‘Mona’ también trabajó en el Fútbol Club Barcelona, de España, y creó un canal en YouTube destinado a entrevistas a deportistas, donde ha tenido invitados como los ciclistas colombianos Rigoberto Urán y Fernando Gaviria.

“Entrevistas como sacarlos de su zona de confort y lo que saben, y los quiero llevar a lo que no saben, de pronto practicar algún deporte que no sepan (...). A raíz de generar esta canal de YouTube con información deportiva, con ganas de ayudar a tantos deportistas que no tienen la visibilidad o deportes que no son masivos, (la idea) es darles la oportunidad de que los vean. Quiero generar mi canal con entrevistas, información y todo el contenido deportivo que yo pueda hacer”, comentó ‘Mona’ Osorio en News Magazine.

Actualmente, ‘Mona’ también es ‘influencer’. Cuenta con más de 242.000 seguidores en Instagram y publica contenidos como recetas de cocina, tips de belleza y estilo, entrevistas, experiencias, entre otros. Así mismo, es bastante cercana a Carolina Osorio, hermana de J Balvin, y en general a toda la familia del artista paisa. Sobre su relación con Valentina Ferrer, pareja de J Balvin y con quien tienen un hijo, esta parece ser respetuosa y cordial.

El proyecto personal y profesional de ‘Mona’ Osorio en la actualidad está enfocado en su canal de YouTube. El Mundial de Catar 2022 será el primer gran evento a cubrir, retomando la que fue su primera experiencia con el país árabe cuando trabajaba con el Barcelona y estableció enlaces con personas influyentes de Qatar Foundation, principal patrocinador del Barca en aquel momento.

“Voy a empezar por todo lo alto, con pastillas informativas sobre el Mundial de Catar 2022, que creo ha sido un poco polémico”, anticipó en su entrevista con News Magazine.