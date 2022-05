La crítica de la hermana de J Balvin a comentarios en contra de la apariencia física de Madonna en Medellín

Luego del concierto del sábado 30 de abril, en el que Maluma dio un espectáculo en un escenario de 360 grados en el Atanasio Girardot de Medellín, en conjunto con la reconocida mundialmente como una de las representantes icónicas del pop, Madonna, la lluvia de críticas sobre esta última mujer, quien ya tiene más de 60 años, no se hicieron esperar.

En redes sociales, los comentarios no se centraron en el show que presentó la artista, sino que, en muchos casos, se habló sobre su aspecto físico, afirmando que Madonna ya no estaba en la misma forma que antes, por lo que Carolina Osorio, hermana de J Balvin, hizo un breve comentario en sus historias de Instagram, dejando ver su descontento por la situación y afirmando que las redes no deberían ser para “destruir” o “juzgar”.

“¿De verdad creen que Maluma invitó a la verdadera Madonna?”, “una gorda que no se puede ni mover. ¿Le viste las piernas?”, “y con tremenda joroba”, “sí, era muy fit, y ahora está muy fat”, son algunos de los comentarios que citó Osorio en sus historias, asegurando que estos criticaban de más el aspecto físico de la ‘diva del pop’.

Las palabras de la hermana de J Balvin contra las críticas hacia Madonna fueron breves, pero también intentaron hacer reflexionar a los usuarios de esta red social.

“¿Es en serio que esta es la idea de las redes sociales? ¿Destruir a todo el mundo? Y esto no solo pasa en este caso, sino en muchos. Juzgar, destruir, criticar, ¡qué cansancio este tipo de cosas! ¿Qué pasa con la humanidad?”, fueron las palabras de Carolina Osorio en sus historias de Instagram, alegando que no le parecía bien el hecho de que criticaran a la ‘diva del pop’, y que además, este no era el único caso, sino que este tipo de comentarios peyorativos se podían ver con frecuencia en otros casos.

Entre tanto, a la publicación de Osorio, algunos comentaron que este tipo de cosas no estaban bien y también ponían en un mal lugar al país. “No han parado de destrozar a la pobre Madonna desde ese día, después se quejan porque ningún artista quiere llegar a este país”, fue uno de los mensajes de los usuarios a favor de la crítica de la hermana del artista.

“¿Por qué será que todo debe ser odio y crítica en las redes sociales? Cada quien con lo que tiene y con lo que es, ¿por qué debemos seguir estándares y ser perfectos para los demás?, ¿por qué las personas son tan cerradas y tan vacías? Ella no es eterna...”, escribió otro usuario, haciendo una reflexión también al respecto, y recalcando que Madonna no era eterna, por lo que, como a todos, los años van dejando marcas en su cuerpo.

Madonna ha tenido desde hace ya varios años una íntima relación con la capital antioqueña, dado que allí se hizo anteriormente, en 2012, el primer show en el país de la icónica artista estadounidense, esto debido a que es el único sitio del territorio colombiano en el que la artista se ha presentado.

La artista publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en el que se evidencia cuando su avión aterriza en el aeropuerto de Rionegro y hace un recorrido por toda la ciudad de la eterna primavera, hasta que se muestran imágenes de la norteamericana ensayando junto al cantante paisa previo a su presentación en el estadio Atanasio Girardot.