Horóscopo semanal de Mhoni Vidente del 16 al 22 de mayo: predicciones en salud, dinero y amor

Inició una nueva semana que corresponde a la mitad de mayo, mes en el que los astros han sido testigos de los cambios personales y emocionales que el horóscopo depara para cada signo del zodiaco.

Una vez más, Mhoni Vidente comparte su lectura astrológica para conocer lo que el universo tiene planeado en temas como la salud, el amor, el dinero o el trabajo desde este lunes 16 de mayo hasta el próximo domingo 22.

Signos zodiacales astrológicos dentro del círculo del horóscopo en el fondo del universo - concepto de astrología y horóscopos. Foto: Getty Images - Foto: Getty Images/iStockphoto

Aries

La presencia de los ángeles será la guía para cumplir todo lo que se proponga en esta semana. De acuerdo con la astróloga cubana, serán días en los que debe creer en sí mismo, además, es el momento para comenzar a realizar las actividades que disfruta como el ejercicio o el trabajo comunitario. Habrá abundancia económica, podría llegar una nueva oportunidad de trabajo y, en el amor, se acercará un sujeto del pasado para arreglar un problema de dinero.

Tauro

Los nacidos bajo el signo de Tauro solucionarán los problemas que se presentan en el día a día. El horóscopo indica que si existen afecciones oculares, pronto mejorarán. Por otro lado, en el área laboral habrá muchas responsabilidades, las cuales hay que organizar a su debido tiempo. Aún sigue en la fecha de cumpleaños, por lo que recibirá un regalo de una persona especial.

Géminis

Durante estos días los obstáculos que ha venido experimentando se esfuman poco a poco. Mhoni Vidente dice que pronto llegará una nueva propuesta sobre un trabajo que incrementará las posibilidades profesionales. En el amor, la estabilidad sigue siendo la directriz de la relación, pero si se encuentra soltero, podría conocer a una nueva persona del elemento fuego. Conjuntamente, se recomienda cuidar la salud del estómago.

Cáncer

Hay abundancia durante esta semana, puesto que los astros auguran movimientos en el ámbito laboral. Las personas del signo Cáncer deben empezar a perdonarse y perdonar a los demás, pues si sigue alimentando el rencor que siente solo habrá relaciones negativas. Así mismo, si tiene planeado montar un negocio, puede confiar en que todo saldrá bien. Para los sujetos del signo Cáncer que están en pareja o matrimonio, se predicen señales de embarazo.

Leo

La fuerza amorosa y la felicidad serán los protagonistas de esta nueva semana. Según la astróloga cubana, comunica que convivirá con personas de poder quienes serán el vínculo para un nuevo proyecto profesional. En lo económico, se le aconseja cuidarse de los gastos en exceso. Hay indicios de que volverá a la universidad, pero en el amor es indispensable aclarar la relación que tiene, de lo contrario, habrán infidelidades.

Virgo

Los sujetos nacidos en Virgo alcanzarán el éxito, pero, como suele suceder, deben cuidarse de la envidia. La salud no va del todo bien, es necesario atender los problemas de migraña y estrés antes de que se convierta en un asunto grave. Podrían pagarle una deuda del pasado y es el momento de actuar conforme a los planes que tiene en mente.

Libra

El trabajo parece que le estará molestando durante toda la semana, por eso, en la medida de lo posible, debe controlar los percances que tiene con los superiores de la empresa. Mhoni Vidente señala que hay que dejar de hablar tanto, para evitar ser blanco de chismes. Además, podría ir a viajar en familia. No es necesario adelgazar, todo es cuestión de mente y propósito.

Escorpio

Si desea iniciar con el aprendizaje de un nuevo idioma no hay que posponer más esa idea. Respecto al amor, el horóscopo comparte que hay que dejar de buscar a la persona que se fue, “recuerda que si no te habla es que no le interesa”. Si tiene planeado viajar en familia, podría pedir una semana de vacaciones para activar las energías.

Sagitario

Para evitar lo negativo, hay que empezar a cambiar las personas y los lugares donde se vive. De acuerdo con la astróloga, existe un asunto legal del cual podrá librarse y ponerse al día con los papeles que tiene en espera. En cuanto al amor, llegará una persona del pasado y si se encuentra en pareja será una semana de mucha pasión. No hay que agobiarse o sentirse menos.

Capricornio

Los astros predicen que permanecer con amores y amistades tóxicas sólo es sinónimo de desgracia. Las personas de Capricornio se caracterizan por ser tercas, pero es el momento de medir el peligro de las situaciones y pensar dos veces antes de actuar. Por otro lado, llegará una invitación para viajar y habrá cambios repentinos en la universidad o trabajo.

Acuario

Será una semana de sueños y por ello deben permanecer atentos a lo que la imaginación quiere decirles. Mhoni Vidente explica que habrá abundancia energética y recibirá un dinero extra. Para el amor, no es necesario pelear, si las discusiones abundan lo mejor es alejarse y conocer a una nueva persona. Podría realizarse un retoque estético.

Piscis

Es el momento perfecto para perdonar y no cargarse de energías negativas. Hay que concentrarse en el futuro y, para ello, si tiene un mal amor hay que alejarlo. Respecto al trabajo, hay que centrarse, pues existe la posibilidad de que encuentre una beca para ir a estudiar a otro país. “Ya no busques el reconocimiento de los que te rodean, trata de sentirte pleno contigo mismo y sé feliz”, dice la famosa astróloga de habla hispana.