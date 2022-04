Esto es lo que debe saber para poder estudiar en Europa y con una beca

Colombia es un nodo educativo de primer nivel, con estudiantes excelentes que cada vez tienen más ganas de formarse en el extranjero para vivir esa experiencia. Y es por eso que ESCP Business School, la escuela de negocios más cotizada del mundo y que cuenta con seis sedes en ciudades europeas, pretende aumentar su visibilidad en Colombia, para que estudiantes y profesionales puedan acceder a programas de alto nivel en el Viejo Continente. Francisco Egaña, director de Admisiones, Marketing y Desarrollo de la institución, afirma que programas especializados como MSc in Digital ProjectManagement & Consulting, MSc in Hospitality & Tourism Managemement, MSc in Real Estate o el MBA in International Management, ofrecen becas del Icetex y Colfuturo.

Francisco Egaña, director de Admisiones y Desarrollo de la institución. - Foto: Cortesía

Cuéntenos un poco de la trayectoria de ESCP.

ESCP Business School se fundó en 1819 en París, lo que la convierte en la Escuela de Negocios con más historia del mundo. Cuando Harvard Business School se fundó en 1908, ESCP ya contaba con 89 años de historia. Y si bien esta historia comienza en París hace dos siglos, la escuela vio que el mundo de los negocios era cada vez más global y por eso empezó a abrir campus fuera de Francia a mediados del siglo pasado. Primero fue el campus de Londres, luego el de Berlín, luego Madrid y Turín… y en los últimos años, ha abierto sede en Varsovia. Hoy somos la única Business School en el mundo con campus en las cinco grandes economías de Europa Occidental.

¿A qué tipo de programas pueden acceder los colombianos?

Nuestra oferta formativa cubre todo tipo de edades y temáticas. Para los perfiles más jóvenes (18 años) tenemos un Bachelor in Management que permite a los alumnos estudiar tres años en tres países distintos; para perfiles a partir de 22 años, el Master in Management, elegido como el séptimo mejor de esta especialidad a nivel mundial por el Financial Times; para perfiles entre los 22 a 30 años, la escuela cuenta con más de 30 másteres especializados oficiales; para perfiles con un mínimo de tres años de experiencia profesional, el MBA y para aquellos que tienen un mínimo de cinco años de experiencia, el Executive MBA, elegido como el sexto mejor del mundo, según el ranking 2021 del diario Financial Times, y el segundo del mundo en progresión de carrera.

Actualmente, ESCP Business School es la única institución de este tipo en el planeta con campus en las cinco grandes economías de Europa Occidental. - Foto: Cortesía

¿Qué los diferencia de otras escuelas de negocios europeas?

La dimensión internacional en cuanto al crisol de nacionalidades y multiculturalidad entre alumnos y profesores. A ello se suma nuestra estructura de seis campus en Europa, en Berlín, Londres, Madrid, París, Turín y Varsovia, lo que nos permite ofrecer una experiencia internacional incomparable.

Otro diferencial se puede apreciar en las cuatro acreditaciones de calidad del máximo nivel, AACSB, EQUIS, EFMD MBA y EFMD EMBA, otorgadas a la escuela. Por otro lado, el ranking número uno del mundo, el que publica anualmente el Financial Times, el cual sitúa a tres de nuestros programas entre los diez mejores del mundo de su especialidad.

¿Cuáles son las posibilidades de financiación?

En Colombia, la escuela tiene convenios vigentes con Icetex y Colfuturo, lo que supone una enorme oportunidad para todos los colombianos de estudiar en Europa. Estas becas cubren desde el 35 por ciento al ciento por ciento de la matrícula de los programas especializados: MSc in Digital Project Management & Consulting, MSc in Hospitality & Tourism Management o el MSc in Real Estate y hasta 10.000 euros en el MBA in International Management.

