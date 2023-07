Superalimento para disminuir la fatiga y fortalecer los huesos, dientes y encías naturalmente

El cansancio y la fatiga se pueden desencadenar por un exceso de trabajo o estudio, por estrés, cuestiones emocionales o por no dormir las horas necesarias durante la noche. Cuando no existe una razón detrás de esta patología puede haber un trastorno orgánico; por eso lo mejor es consultar con un médico para saber qué hay detrás de estos síntomas.

Según el portal de salud y medicina Medline Plus, la fatiga es un síntoma común y por lo general no se debe a una enfermedad seria; sin embargo, puede ser un signo de un trastorno físico o mental más grave. Cuando la fatiga no se alivia con un buen descanso, una buena nutrición o mejorando el ambiente, reduciendo los niveles de estrés; debe ser evaluada por un especialista.