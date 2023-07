Truco efectivo para eliminar la placa y el sarro dental

La salud bucal es fundamental para el cuidado no solo de las piezas dentales, sino también de otros órganos que componen el tracto digestivo. De lo contrario, pueden aparecer problemas como la halitosis, que es una causa de las caries y el sarro dental, que van deteriorando los dientes .

Según el portal web Cigna , “cuando se acumula mucha placa en los dientes y no se remueve, esta se endurece y se convierte en sarro. La placa puede ser suave y pegajosa. El sarro es duro, áspero y de un color mucho más oscuro. Por lo general, la placa no causa mal aliento, pero sí el sarro. La placa por lo general se puede remover simplemente cepillándose los dientes y usando hilo dental, pero para eliminar el sarro es necesario ir a un dentista”.

"La placa por lo general se puede remover simplemente cepillándose los dientes y usando hilo dental, pero para eliminar el sarro es necesario ir a un dentista”. | Foto: Universal Images Group via Getty

De esta manera, si este problema no se trata a tiempo, la placa y el sarro dental pueden erosionar el esmalte de los dientes y causar caries, por lo que se deberá acudir al odontólogo para que examine los dientes y ver si hay caries usando radiografías para detectarlas y removerlas. Adicional a ello, es fundamental tener una dieta rica en vitaminas y minerales que ayuden a potencializar la salud de la cavidad oral.

Sin embargo, que la alimentación sana no es suficiente para evitar que la placa se acumule en los dientes. “Cepíllese por lo menos dos veces al día por al menos dos minutos cada vez. El cabezal del cepillo debe tener cerdas redondeadas de medianas a suaves y no ser demasiado grande para su boca, permitiendo que llegue a todas las superficies de la boca con facilidad. La pasta dental debe contener flúor y no ser demasiado abrasiva”, advierte MedlinePlus, la enciclopedia virtual de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.