La verdura rica en vitamina C que ayuda a prevenir el asma, la artritis y el reumatismo

Es el caso de las habichuelas, verdura que contiene una gran cantidad de vitamina C, vitamina K, vitamina A, y vitamina B2. El betacaroteno (vitamina A) y es la vitamina C tiene importantes propiedades desinflamatorias, lo que ayuda al organismo a combatir enfermedades como el asma, la artritis y el reumatismo, dolencias que se incrementan con el paso de los años y que desmejoran la calidad de vida de las personas.

Esta verdura también es muy buena a la hora de eliminar el colesterol malo, gracias a la ya mencionada presencia de vitamina C y A dentro de sus componentes; por su parte, la vitamina K que contienen las habichuelas, es ideal para ayudar a cuidar la salud de los huesos, pues permite fortalecerlos y gracias a su consumo se permite que las moléculas de calcio se fijen dentro de los huesos.