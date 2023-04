Así se deben cocinar las habichuelas para combatir problemas cardíacos y bajar de peso efectivamente

La revista Cuerpomente describe las habichuelas como un tipo de verdura que tiene la capacidad de limpiar el organismo gracias a sus múltiples beneficios.

Conocida como judía verde, también se destaca por ser una legumbre que, al ser incluida en la dieta mediterránea, se vuelve una hortaliza predilecta, considerando que de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) “las verduras como el brócoli, los fríjoles verdes, las hortalizas de hoja, el calabacín, la coliflor, el repollo, las zanahorias y los tomates son bajos en calorías y ricos en minerales, fibra y vitaminas”.

De ahí que puntualiza lo indispensable que es incluir estos alimentos en una dieta balanceada para aprovechar sus propiedades y reducir el riesgo de desarrollar alguna enfermedad, lo que no quiere decir que eliminen las posibilidades de su aparición.

Beneficios de las habichuelas

El medio explica que las judías verdes son ricas en agua (90 %). Asimismo de carbohidratos y calorías, pero en un menor porcentaje, por lo que son útiles para la mejora de la digestión.

Por ejemplo, en un informe de North Carolina Department of Agriculture and Consumer Services especifica que las habichuelas son ricas en vitamina A, C, K, B2, nutrientes -respectivamente-, con propiedades desinflamantorias, por lo que pueden ayudar en el tratamiento de enfermedades como la artritis reumatoide, una afección en la que el sistema inmunológico responde de manera negativa al organismo. MedlinePlus explica que el aparato inmune ataca el tejido que cubre las articulaciones, lo que tiene como consecuencia la hinchazón de las mismas.

La habichuela está compuesta de un 90 % de agua. - Foto: Getty Images

El texto de North Carolina Department of Agriculture señala que el consumo de habichuelas puede reducir el colesterol LDL (lipoproteínas de baja densidad), considerada una sustancia ‘mala’ porque incide en el riesgo de enfermedades cardíacas al taponar las arterias e impedir el flujo sanguíneo, causando:

Apoplejía: “es un sangrado dentro de un órgano o pérdida de la circulación hacia un órgano”, precisa la enciclopedia médica.

Infarto: tal y como lo menciona la Fundación del Corazón, puede ocurrir en cualquier órgano, sin embargo, se le relaciona con el corazón, cuando “un coágulo que bloquea una de las arterias coronarias. Las arterias coronarias llevan sangre y oxígeno al corazón. Si el flujo sanguíneo se bloquea, el corazón sufre por la falta de oxígeno y las células cardíacas mueren”, añade MedlinePlus.

Expertos indican que la mitad de los ataques cardíacos tienen síntomas que pueden ser confundidos con otros trastornos menos serios. - Foto: Foto: Getty Images.

Arterioesclerosis: según MedlinePlus, se debe a la acumulación de placa en las arterias. “Con el tiempo, esta placa se endurece y angosta las arterias. Eso limita el flujo de sangre rica en oxígeno”, afirma.

Presión arterial: de acuerdo con la Clínica Mayo, la presión arterial alta —o hipertensión— es “la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias”. de acuerdo con la Clínica Mayo, la presión arterial alta —o hipertensión— es “la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias”. Cuando no es tratada, incrementa el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular.

¿Cómo cocinar habichuelas para bajar de peso?

Las habichuelas no son alimentos ‘milagrosos’ que queman grasa y ayudan con la pérdida de peso, sin embargo, Engorda.org asegura que al tener un alto contenido en fibra sí colaboran con ello, si se consumen de manera correcta.

Las judías verdes están compuestas de vitaminas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Por esto, las frutas y los vegetales pierden propiedades alimenticias cuando se almacenan durante mucho tiempo o cuando se conocían por largo tiempo. Por ello consumirlos frescos, y si los cocinas que sea durante un tiempo corto”, dice el Departamento de Agricultura de Carolina del Norte.

Lo anterior lo corrobora La Vanguardia, que aconseja cocinarlas al vapor -por 5 minutos- para luego incluirlas a un plato fuerte o a una ensalada. Si se desea se recomienda consultar con un profesional de la salud para diseñar un plan de alimentación adecuado según la necesidad del cuerpo.