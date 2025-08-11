Suscribirse

Estados Unidos

Advertencia de viaje para estadounidenses que usan inyecciones para bajar de peso

Las autoridades advierten sobre requisitos especiales en aeropuertos y seguros para quienes transporten ciertos medicamentos para adelgazar.

Redacción Mundo
11 de agosto de 2025, 9:02 p. m.
Este medicamento, utilizado principalmente para tratar la diabetes tipo 2 y, en algunos casos, para la pérdida de peso,
Así es como se debe preparar para viajar si usa este tipo de inyecciones para bajar de peso | Foto: Getty Images

Si usted piensa hacer un viaje de vacaciones aprovechando este verano y está utilizando cierto tipo de vacunas para adelgazar, tenga en cuenta las reglamentaciones de la TSA con respecto a este tema.

Independientemente, si el medicamento se está utilizando por razones de salud o por vanidad, cualquier persona que viaje y esté utilizando vacunas, debe tomar ciertas medidas antes de volar.

Contexto: La TSA implementará un nuevo programa que beneficiará a pasajeros de vuelos internacionales y que tengan conexión en EE. UU.

La advertencia a usuarios de inyecciones

En medio del creciente uso de inyecciones como Ozempic y Wegovy, por parte de millones de estadounidenses, las autoridades de viaje y diversas aseguradoras emiten una importante advertencia para quienes planean tomar un vuelo y llevar consigo este tipo de tratamientos.

Entre las precauciones que debe tener en cuenta, se deben considerar las siguientes:

Lo más leído

1. Muerte de Miguel Uribe: estas son las razones que tiene Alfredo Rangel para atribuir el atentado a Iván Márquez y descartar tesis de Otty Patiño
2. Simón Gaviria se quebró en vivo hablando de la promesa que Miguel Uribe le hizo a María Claudia Tarazona: “Me rompe el alma”
3. Diosdado Cabello agradeció a Petro por respaldo a Maduro y amenazó a EE. UU.: “Estamos listos para defendernos”

Estos medicamentos requieren almacenamiento en frío y normalmente su presentación es líquida, por eso, es imprescindible transportarlos en equipaje de mano, con el fin de mantener su adecuada temperatura, pues el equipaje facturado no puede garantizar condiciones estables, de acuerdo a lo que se registra en Mundo Deportivo.

Aunque están exentos de la “regla de líquidos”, es necesario que informe a los agentes de seguridad sobre la presencia de medicamentos inyectables, antes de pasar por los controles de seguridad.

Tenga en cuenta que si no declara el uso de estos medicamentos, al contratar su póliza de seguro de viaje, puede invalidar la cobertura de esta.

Esto puede aplicar para incidentes que no estén relacionados con el uso de este tipo de medicamentos.

Es necesario que consulte con su aseguradora antes de viajar, para evitar sorpresas de última hora.

Es así como todos los estadounidenses deben informar a sus proveedores de seguros acerca del transporte de cualquier tipo de estos medicamentos.

“Si le recetan estos medicamentos para la obesidad, la diabetes o cualquier otra afección, es esencial declarar tanto el medicamento como el problema de salud subyacente al comprar su póliza”, dijo Kara Gammell, del sitio web de comparación de precios Money Supermarket, a Bristol Live.

El sujeto puso en riesgo la vida de por lo menos tres personas.
Esta advertencia surge en un momento en que el uso de estos tratamientos alcanza una escala sin precedentes, más de 20 millones de personas. | Foto: Getty Images

Prepárese antes de su viaje

La TSA les recuerda a quienes utilizan este tipo de medicamentos y viajan en avión, que deben tomar las siguientes precauciones:

  • Almacenamiento seguro: lleve el medicamento en el equipaje de mano, de preferencia, en un estuche térmico.
  • Documentación médica: presente la fórmula o una carta del médico, en la que se justifique su uso.
  • Informe a la TSA: declare la presencia de este tipo de medicamentos cuando se inicie el control de seguridad.
  • Verifique la cobertura: consulte con su aseguradora qué implica declarar este tipo de medicamentos y si afecta de alguna manera su póliza.
  • Consulte actualizaciones: esté atento a los nuevos lineamientos que publica la TSA o aseguradoras, antes de emprender su viaje.
Contexto: TSA advierte: Llevar estos artículos al aeropuerto en EE. UU. puede costarle hasta 17.000 dólares, ¿cuáles son?

Esta advertencia surge en un momento en el que el uso de estos tratamientos alcanza cada vez una mayor escala. Prepárese con tiempo y evítese molestias de último momento.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Falsos positivos en Bogotá: la “banda del CAI” capturaba a habitantes de calle para aumentar operatividad

2. Impactante video muestra cómo el techo de una prisión en Nebraska sale volando tras feroz tormenta que dejó un muerto y varios heridos

3. Cristiano Ronaldo y Georgina se casan; este sería el precio del lujoso anillo de compromiso

4. Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes pasaron un domingo en “familia”; una foto que volvió a sorprender y aumentar los rumores

5. Última decisión con Luis Muriel en Estados Unidos ahonda dolor a Leo Messi en Inter Miami

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosViajar en avión advertencia bajar de peso

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.