Advertencia de viaje para estadounidenses que usan inyecciones para bajar de peso

Si usted piensa hacer un viaje de vacaciones aprovechando este verano y está utilizando cierto tipo de vacunas para adelgazar, tenga en cuenta las reglamentaciones de la TSA con respecto a este tema.

Independientemente, si el medicamento se está utilizando por razones de salud o por vanidad, cualquier persona que viaje y esté utilizando vacunas, debe tomar ciertas medidas antes de volar.

La advertencia a usuarios de inyecciones

En medio del creciente uso de inyecciones como Ozempic y Wegovy, por parte de millones de estadounidenses, las autoridades de viaje y diversas aseguradoras emiten una importante advertencia para quienes planean tomar un vuelo y llevar consigo este tipo de tratamientos.

Entre las precauciones que debe tener en cuenta, se deben considerar las siguientes:

Estos medicamentos requieren almacenamiento en frío y normalmente su presentación es líquida, por eso, es imprescindible transportarlos en equipaje de mano, con el fin de mantener su adecuada temperatura, pues el equipaje facturado no puede garantizar condiciones estables, de acuerdo a lo que se registra en Mundo Deportivo.

Aunque están exentos de la “regla de líquidos”, es necesario que informe a los agentes de seguridad sobre la presencia de medicamentos inyectables, antes de pasar por los controles de seguridad.

Tenga en cuenta que si no declara el uso de estos medicamentos, al contratar su póliza de seguro de viaje, puede invalidar la cobertura de esta.

Esto puede aplicar para incidentes que no estén relacionados con el uso de este tipo de medicamentos.

Es necesario que consulte con su aseguradora antes de viajar, para evitar sorpresas de última hora.

Es así como todos los estadounidenses deben informar a sus proveedores de seguros acerca del transporte de cualquier tipo de estos medicamentos.

“Si le recetan estos medicamentos para la obesidad, la diabetes o cualquier otra afección, es esencial declarar tanto el medicamento como el problema de salud subyacente al comprar su póliza”, dijo Kara Gammell, del sitio web de comparación de precios Money Supermarket, a Bristol Live.

Esta advertencia surge en un momento en que el uso de estos tratamientos alcanza una escala sin precedentes, más de 20 millones de personas. | Foto: Getty Images

Prepárese antes de su viaje

La TSA les recuerda a quienes utilizan este tipo de medicamentos y viajan en avión, que deben tomar las siguientes precauciones:

Almacenamiento seguro: lleve el medicamento en el equipaje de mano, de preferencia, en un estuche térmico.

Documentación médica: presente la fórmula o una carta del médico, en la que se justifique su uso.

Informe a la TSA: declare la presencia de este tipo de medicamentos cuando se inicie el control de seguridad.

Verifique la cobertura: consulte con su aseguradora qué implica declarar este tipo de medicamentos y si afecta de alguna manera su póliza.

Consulte actualizaciones: esté atento a los nuevos lineamientos que publica la TSA o aseguradoras, antes de emprender su viaje.