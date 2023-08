Superalimento para incrementar la masa muscular y quemar grasa

A su vez, para poder adelgazar también se necesita combinar alimentación con actividad física; sin embargo, en este caso no se le dará prioridad a los ejercicios de fuerza y resistencia, sino a los de cardio. Esto no quiere decir que no se harán, la idea es combinarlos para poder evitar que al quemar la grasa corporal, la piel no comience a verse flácida, por lo que también son importantes los ejercicios de fuerza.