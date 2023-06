Té digestivo para combatir las náuseas, mejorar la digestión y eliminar los gases

Las infusiones naturales se caracterizan por ayudar a tener una buena salud, ya que sus ingredientes naturales son ideales para tratar afecciones como las nauseas, la mala digestión y los gases intestinales.

De hecho, el Ministerio de Salud de Bolivia señaló que el té de manzanilla es ideal para tratar las afecciones mencionadas, ya que tiene propiedades antinflamatorias y digestivas.

El té de manzanilla trae muchos beneficios para la salud - Foto: Universal Images Group via Getty

Además, el portal portugués de salud, nutrición y bienestar, Tua Saúde, indicó que, “gracias a sus propiedades antimicrobianas, podría evitar el crecimiento de la Helicobacter Pylori, una bacteria que aumenta el riesgo de formar gastritis y úlceras estomacales”.

En consecuencia, para preparar la infusión de manzanilla solo se debe hervir un litro de agua y agregar un puñado de flores de manzanilla para consumir en el transcurso del día y, preferiblemente, después de cada comida.

La manzanilla es una de las hierbas aromáticas más usadas desde la antigüedad. - Foto: Getty Images / Westend61

Ahora bien, hay que señalar que no existe una dosis apropiada de manzanilla, pues depende de la edad de la persona, el estado de salud y varias otras condiciones. “En este momento no hay suficiente información científica para determinar un rango de dosis apropiado para el uso de la manzanilla romana. Además, hay que tener en cuenta que los productos naturales no son siempre necesariamente seguros y las dosis pueden ser importantes. Por eso, hay que asegurarse de seguir las instrucciones en las etiquetas de los productos”, señaló Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, en su portal web.

No obstante, el uso de la manzanilla puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas que son sensibles a la familia de plantas que incluye a la manzanilla. Otros miembros de esta familia son la ambrosía, la caléndula, la margarita y el crisantemo, de acuerdo con Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

El nombre científico de la manzanilla es Matricaria recutita. - Foto: Getty Images

De todos modos, antes de consumir algún alimento, lo primero que se debe hacer es consultar al médico tratante o a un nutricionista, para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona, pues las anteriores recomendaciones no son las indicadas para todas las personas, ya que la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.

Otros nombres de la manzanilla

Anthémis, Anthémis Odorante, Anthemis nobilis, Babuna Ke Phool, Camomille d’Anjou, Camomille Noble, Camomille Romaine, Chamaemelum nobile, Chamomilla, Chamomile, Chamomillae Ramane Flos, English Chamomile, Fleur de Camomille Romaine, Flores Anthemidis, Garden Chamomile, Grosse Kamille, Ground Apple, Huile Essentielle de Camomille Romaine, Low Chamomile, Manzanilla, Manzanilla Romana, Ormenis nobilis, Roman Chamomile Essential Oil, Romische Kamille, Sweet Chamomile, Whig Plant.

Cómo elegir y usar hierbas medicinales de manera segura

Poner atención a las afirmaciones hechas acerca del producto como, por ejemplo: ¿Cómo se describe el producto? ¿Es una píldora “milagrosa” que “desaparece” la grasa? ¿Funcionará más rápido que el cuidado normal? ¿Es un secreto que su proveedor de atención médica y las compañías aseguradoras no quieren que sepa?, ya que tales declaraciones son señales de alerta, pues si algo es demasiado bueno para ser cierto, probablemente no lo sea.

No hay que darle suplementos herbales a los niños ni se deben emplear si se tiene más de 65 años de edad.

No usar remedios herbales sin hablar primero con un experto de la salud y en especial si se está tomando cualquier medicamento.

No utilizarlos si se está en embarazo o amamantando.

No usarlos si se va a tener una cirugía.