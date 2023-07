Té diurético para depurar las heces acumuladas, eliminar grasas y controlar el nivel de colesterol

El perejil es una planta originaria del continente asiático, pero, con el pasar de los años, se ha extendido al territorio mundial, entre sus variedades se encuentran el perejil de huerto, el rizado, el griego, el italiano, entre otros.

La versatilidad de la planta permite que sea usada como condimento, ya que ayuda a sazonar los alimentos. También, se puede consumir a través de una infusión, en los jugos y en cápsulas que permiten aprovechar al máximo todos sus nutrientes.

Entre sus propiedades más características, el perejil puede ser empleado para tratar y prevenir los niveles de colesterol, por el hecho de que esta planta tiene componentes como los antioxidantes conocidos como flavonoides, carotenoides y la vitamina C, los cuales son buenos para reducir los niveles de colesterol malo (LDL).

El perejil contiene magnesio, hierro, potasio, zinc, calcio y vitaminas A, B, C y E y tiene propiedades perfectas para adelgazar, donde se destaca que es: diurética, depurativa, favorece el tránsito intestinal, facilita la digestión, quema grasas y es saciante.

Lo mejor para notar los efectos del té de perejil para adelgazar es tomar una taza después de cada comida, siempre complementando el proceso con ejercicio y comiendo de forma equilibrada, según cuenta el diario Mundo Deportivo.

Asimismo, el portal Deporte y Vida indica que “solo dos cucharadas proporcionan el dos por ciento de las necesidades de calcio, hierro y ácido fólico diarios, el 12 % de vitamina A, más del 150 % de vitamina K y el 16 % de vitamina C”.

El perejil también se caracteriza por reducir el cansancio, gracias a que cuenta con un alto contenido de hierro. Por tal motivo, se recomienda que se consuma con frecuencia por pacientes que padecen de anemia.

Un estudio publicado por el Journal of the Science of Food and Agriculture, asegura que el perejil tiene potentes propiedades anticancerígenas, debido a que actúa como un antioxidante que destruye los radicales libres antes de dañar las células.

Sobre la misma línea, el portal portugués de salud, nutrición y bienestar, Tua Saúde, puntualizó que “el perejil es rico en folato, una vitamina del complejo B que evita la formación de placas de ateroma, ayudando a mantener la salud de los vasos sanguíneos y previniendo enfermedades cardiovasculares, como aterosclerosis, infarto o accidente cerebrovascular (ACV)”.

La infusión de perejil y menta ayudaría a depurar el hígado de forma natural y para hacerlo se necesitan 5 gramos de perejil, 10 gramos de menta, una taza de agua y dos cucharadas de limón. Después, se lavan las plantas y se pican en pedazos pequeños. En seguida, se pone a hervir el agua y cuando llegue a ebullición se agregan las dos plantas y se deja la mezcla 20 minutos más.

Este tipo de plantas son usadas para aliviar síntomas, incrementar la energía, relajarse o perder peso. Sin embargo, las hierbas no son reguladas ni probadas como los medicamentos.

Información nutricional en 100 gramos de perejil crudo

Energía: 36 calorías

Carbohidratos: 6,33 g

Proteínas: 2,97 g

Grasas: 0,79 g

Fibras: 3,3 g

Calcio: 138 mg

Magnesio: 50 mg

Hierro: 6,2 mg

Zinc: 1,07 mg

Potasio: 554 mg

Fósforo: 58 mg

Vitamina C: 133 mg

Vitamina B1: 0,086 mg

Vitamina B2: 0,098 mg

El agua de perejil ayuda a facilitar la eliminación de líquidos del organismo, previniendo con ello la retención de líquidos y la obesidad. Además, se trata de una opción ideal como gran antioxidante, según el portal de bienestar GastrolabWeb.

En medio del proceso para bajar de peso, varias personas padecen de inflamación en el colon debido a que lo que comen no les sienta del todo bien. Esta bebida también reduce la pesadez y puede ser incorporada en la dieta de un paciente que está en proceso de obtener el peso adecuado para su salud.

Gracias a su alto contenido de hierro y ácido fólico, el consumo de perejil mejora las condiciones de las personas que han sido diagnosticadas con anemia y de aquellas que son propensas a desencadenar esta patología.

De igual forma, debido a sus propiedades antimicrobianas y diuréticas, esta planta previene el desarrollo de infecciones dentro del tracto urinario, incluso, consumir de manera frecuente esta planta puede prevenir el desarrollo de diversas enfermedades, ya que el sistema inmune se encuentra fortalecido con sus compuestos.