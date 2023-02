Tomate verde: así se puede consumir para fortalecer las defensas y mejorar la digestión

Para mantener la buena salud del cuerpo es importante construir una dieta balanceada, rica en frutas y verduras, las cuales tienen un valor nutritivo que se destaca.

Por esto, es importante identificar las propiedades de cada uno de estos productos e informarse sobre su comportamiento con otros alimentos, ya que varios inhiben la acción o absorción de minerales, como los oxalatos, una sustancia que se encuentra en los frutos secos, y que en altas cantidades es nociva para la salud.

En otros casos, alimentos con propiedades antioxidantes y diuréticos pueden ser favorables para el organismo, porque los primeros tienen la capacidad de bloquear los radicales libres, sustancias que dañan las células del cuerpo; mientras que los segundos, combaten el edema, que se debe a la ingesta excesiva de sal que provoca la acumulación de líquidos en el cuerpo.

Muestra de esto, es el tomate, conocido por ser un alimento con un alto contenido en agua. Además, de estar compuesto de vitamina A, C y K que puede reducir el riesgo de muchas enfermedades, lo que no quiere decir que lo elimine.

Es entonces que en la agricultura existen muchos tipos de tomate —o jitomate—, grandes, pequeños, rojos y verdes, cada uno de ellos con cualidades que pueden beneficiar el cuerpo.

El tomate verde y sus efectos sobre la digestión

En un artículo de Tua Saúde, revisado por la nutricionista, Tatiana Zanin, se menciona que el tomate es un alimento que también tiene efectos antiinflamatorios, contrarrestando muchas afecciones, siendo primordial en la pérdida de peso.

Tiene la capacidad de mejorar la función del sistema digestivo porque su fibra insoluble colabora en el tránsito intestinal, permitiendo un eficaz movimiento fecal contrarrestando el estreñimiento.

Cabe recordar que, según el National Institute of Diabetes and Digestives and Kidney Diseases, el estreñimiento “es una afección en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana”.

En la mayoría de los casos, el autocuidado es la mejor solución. Sin embargo, el estreñimiento se puede complicar, por lo que es importante consultar con un profesional de la salud, ya que el sangrado y otros signos agudos deben recibir atención médica.

Incluso, se debe mencionar que existen algunos laxantes naturales como la ciruela o la papaya, pero otros que no lo son, serían perjudiciales para el organismo.

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, puntualiza que una sobredosis de laxantes es la ingesta excesiva de estos productos prescrita por un médico que puede ser, en algunos casos, accidental y en otros tantos, voluntaria.

El tomate verde y sus efectos sobre las defensas del cuerpo

Los polifenoles que lo componen fortalecen las defensas del cuerpo, porque la vitamina C combate los radicales libres, reduciendo las posibilidades de la aparición de enfermedades terminales, como lo son los cánceres.

No obstante, se debe aclarar que para que se desarrolle alguno deben existir otras variables que incidan, como los antecedentes familiares o los hábitos no saludables.

Para obtener todas las ventajas que tiene el tomate, se recomienda consumir entre tres a cuatro al día, como en ensaladas, sopas, jugos o cualquier comida nutritiva.

Pero por su parte, Gastrolab web explica que el tomate verde es usualmente usado en la culinaria, como parte de la gastronomía mexicana. Y aunque es uno de los ingredientes insignia para la preparación de muchos platos, revela que su cáscara también tiene beneficios que pueden combatir los síntomas para la prevención de algunas enfermedades como: la diabetes, la presión arterial alta, gracias al potasio que lo compone.

Infusión de tomate verde