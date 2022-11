Tres consejos para una piel sana y sin arrugas prematuras

El cuidado de la piel debe ser diario. Un paso importante para saber cómo hacerlo es consultar a un dermatólogo, el profesional capacitado para hacerlo. Se debe tener mucho cuidado con las personas en redes sociales que dicen saber sobre ello.

Los expertos de Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, brindan tres consejos especiales para tener una piel sana y evitar la aparición temprana de las arrugas.

1. Protección “sin peros”

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Cuidarla a diario es un reto. Es importante saber que aunque no se salga de casa o de la oficina, se debe evitar la sobreexposición solar. “Utiliza un protector solar de amplio espectro que tenga un factor de protección solar de, al menos, 15. Colócate abundante cantidad de protector solar, y vuelve a aplicarlo cada dos horas —o con más frecuencia si estás nadando o transpirando”, recomienda Mayo Clinic.

Sobre esa misma línea, hay que saber que los expertos no recomiendan broncearse, pues esto no es saludable para la piel. La sobreexposición solar al momento de hacer esta práctica puede producir quemaduras y aceleran la aparición de arrugas y otras afecciones cutáneas relacionadas con el envejecimiento. La exposición a los rayos UV, UVA y UVB disminuye la elasticidad de la piel, afectando su apariencia.

Además de los daños estéticos que puede sufrir la piel, este órgano puede verse gravemente afectado y desarrollar enfermedades crónicas como cáncer.

2. Cuidado con el exceso de lavado

Aunque es importante mantener la piel limpia, se debe tener mucho cuidado con esto. “Si bien lavarse las manos es importante para una buena higiene, lavárselas demasiado también puede resecar la piel”, explica Dra. Heidi Kong, Dermatólogo de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, pro sus siglas en inglés)

Asimismo, otro factor que se debe tener en cuenta es la temperatura con la que se baña o se realizan las duchas. Lo recomendable es evitar agua demasiado caliente.

3. Cuidado con los malos hábitos

Fumar es un hábito que puede causar afectaciones a la piel. Para quienes desean tener una piel sana y evitar arrugas prematuras lo recomendable es dejar de hacerlo.

De acuerdo con Taylor Hays, M.D., experto de Mayo Clinic fumar es un factor que puede incrementar el proceso de envejecimiento natural de la piel, contribuyendo a la formación de las famosas “patas de gallo”, líneas de expresión y un tono de piel grisáceo.

Asimismo, esta práctica puede contribuir a que se formen surcos profundos, arrugas alrededor de la boca y labios más finos.

Según explica el experto la nicotina, sustancia que contienen los cigarrillos, hace que los vasos sanguíneos se achiquen, reduciendo el flujo de oxigeno y los nutrientes que van a las células de la piel. “Cuantos más cigarrillos fumes y cuanto más tiempo fumes, más probabilidades tendrás de desarrollar arrugas y otros cambios relacionados con el envejecimiento en el rostro”.

Tratamientos para las arrugas

Es importante aclarar que no existen métodos que garanticen la no aparición de las arrugas, sino que pueden mejorar la apariencia de la piel. Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señala varias opciones a las que las personas puede recurrir. En cualquiera de los casos es importante consultar previamente con un médico y acudir a un centro profesional especializado en este tipo de procedimientos, para no poner en riesgo la salud: