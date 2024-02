Tres vitaminas que deben consumir las mujeres después de los 40 años para retrasar el envejecimiento

Síntomas de falta de vitaminas

Causas del envejecimiento prematuro: carga tóxica y estrés axidativo

¿Tomar vitaminas para prevenir el envejecimiento?

Muchas personas son partidarias de consumir los nutrientes a través de la ingesta de vegetales y no tomando pastillas sintéticas, ya que el cuerpo está perfectamente equipado con las “herramientas” necesarias para procesar y usar las vitaminas naturales que se encuentran en los alimentos reales y no en cápsulas artificiales.

Hay algunos estudios llegan a la conclusión de que no hay evidencia que justifique que tomar suplementos de laboratorio alargue la vida. De hecho, en algunos casos se muestra que tomar algunos de estos suplementos podría ser contraprudente, como en un estudio publicado en 2015 en The New England Journal of Medicine.