Ojo: estas son las consecuencias de la falta de Vitamina A en el organismo

La vitamina A es importante para la visión normal, el sistema inmunitario, la reproducción, además del crecimiento y el desarrollo, de acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés).

Asimismo, explicó que la vitamina A también ayuda al buen funcionamiento del corazón, los pulmones y otros órganos.

Asimismo, señaló que hay dos fuentes diferentes de vitamina A:

La vitamina A preformada se encuentra en el pescado, en las vísceras (como el hígado), los productos lácteos y los huevos.

Los carotenoides provitamina A se transforman en vitamina A en el cuerpo. Estos se encuentran en las frutas, las verduras y otros productos de origen vegetal. El carotenoide provitamina A más común en los alimentos y los suplementos dietéticos es el betacaroteno.

No obstante, cuando no se consume suficiente vitamina A se presenta un trastorno de los ojos conocido como xeroftalmia que es la incapacidad de ver con poca luz y, si no se trata, puede ocasionar ceguera.

Adicional, una deficiencia de vitamina A que se prolonga por muchos años puede dar lugar a un mayor riesgo de enfermedades respiratorias (como neumonía) y a infecciones (como sarampión y diarrea).

También puede causar anemia (un trastorno en el que los glóbulos rojos no suministran suficiente oxígeno al cuerpo). En los casos graves, el consumo insuficiente de vitamina A puede aumentar el riesgo de muerte.

¿Cuánta vitamina A se necesita?

La cantidad de vitamina A que se necesita dependerá de la edad y sexo, pero las cantidades promedio diarias recomendadas de vitamina A preformada y de carotenoides provitamina A, expresadas en microgramos (mcg) de equivalentes de actividad de retinol (RAE, por su sigla en inglés) se indican a continuación (RAE):

Del nacimiento a los 6 meses: 400 mcg RAE

Bebés de 7 a 12 meses: 500 mcg RAE

Niños de 1 a 3 años: 300 mcg RAE

Niños de 4 a 8 años: 400 mcg RAE

Niños de 9 a 13 años: 600 mcg RAE

Adolescentes varones de 14 a 18 años: 900 mcg RAE

Niñas adolescentes de 14 a 18 años: 700 mcg RAE

Hombres adultos: 900 mcg RAE

Mujeres adultos: 700 mcg RAE

Adolescentes embarazadas: 750 mcg RAE

Embarazadas adultas: 770 mcg RAE

Adolescentes que amamantan: 1.200 mcg RAE

Mujeres que amamantan: 1.300 mcg RAE

Sin embargo, algunas personas tienen mayores inconvenientes para obtener suficiente vitamina A:

Los bebés prematuros, que suelen tener bajos niveles de vitamina A en su primer año de vida.

Los bebés, niños de corta edad, mujeres embarazadas y mujeres en período de lactancia en los países en desarrollo.

Las personas con fibrosis quística.

¿Puede la vitamina A ser perjudicial?

Sí, el alto consumo de algunas formas de vitamina A puede ser perjudicial, pues obtener demasiada vitamina A preformada (generalmente de suplementos o ciertos medicamentos) puede causar mareos, náuseas, dolores de cabeza, coma e incluso la muerte.

Además, los institutos explicaron que el alto consumo de vitamina A preformada entre las mujeres embarazadas también puede causar defectos congénitos en sus bebés. Las mujeres que podrían estar embarazadas no deben tomar altas dosis de suplementos de vitamina A.

¿Qué tipos de suplementos dietéticos de vitamina A existen?

La vitamina A se consigue en suplementos dietéticos, en general como acetato de retinilo o palmitato de retinilo (vitamina A preformada), betacaroteno (provitamina A), o una combinación de vitamina A preformada y provitamina A. La mayoría de los suplementos multivitamínicos y minerales contienen vitamina A. Además, se consiguen suplementos dietéticos que solo contienen vitamina A.

De todos modos, la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica y, por ello, lo primero que se debe hacer es consultar a un experto de la salud, para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona.