Las mejores vitaminas para adelgazar y acelerar el metabolismo

La falta de vitaminas también influye en el estado corporal, por lo que cuando una persona se siente cansada evita realizar ejercicios físicos y no se queman las calorías necesarias. En este caso, con la vitamina B, se obtiene energía y aumento de la tasa metabólica, explica el mencionado sitio web.

En el grupo de vitaminas B encontramos:

Los expertos citados por el portal Salud 180 destacan que “la obtención de la cantidad adecuada de suplementos de vitamin, facilita la pérdida de peso. Algunas dietas se centran en determinados tipos de alimentos”. Cuando no se está recibiendo la cantidad adecuada de vitaminas en la dieta, es importante tomar suplementos vitamínicos “para reponer la pérdida o falta de nutrientes en su cuerpo”, destaca el mencionado sitio web.

“Las vitaminas no sólo facilitan los procesos normales del cuerpo, también le ayudan a perder peso. Así que con la cantidad adecuada de suplementos de vitamina A, está definitivamente en el camino del éxito”, explica Salud 180.

En el portal también se detalla un mito que existe sobre la vitamina E . “ En algunos casos, se considera que agregar el contenido de las cápsulas de vitamina E a la rutina de belleza, puede traer beneficios al rostro, como prevenir las arrugas, pero no hay una prueba científica de que ingerir vitamina E engorde”.

Además, muchas personas tienen el temor común en el consumo de vitaminas, pero éstas no tienen calorías, “por lo tanto no influyen en tu peso corporal, o no directamente. Es más, para mayor tranquilidad, nutriólogos indican que el consumo de vitamina E de forma natural o de algunos suplementos, puede ayudar a prevenir la acumulación de grasa abdominal”, resalta el mencionado portal sobre los mitos creados alrededor de la vitamina E.