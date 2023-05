Truco para el champú: este medicamento le ayudará a tener un cabello largo y fuerte

El cabello, al igual que otras partes del cuerpo, requiere de cuidados constantes para mantener vitalidad, brillo y prevenir su caída. Mantener un cabello con vitalidad y sano puede ser una tarea ardua, especialmente, para quienes poseen una melena larga y abundante.

Cuando un cabello se encuentra maltratado, empieza a crecer más lento de lo normal. Entre las cosas que lo pueden dañar están las exposiciones constantes al sol, el calor de la plancha y el secador e incluso una mala alimentación.

Aunque más de 100 cabellos se caen diariamente, lo cierto es que, cuando son más, puede tornarse un problema incómodo para muchas personas. Por lo anterior, se han creado una infinidad de métodos que ayuden a disminuir este problema.

Muchos de estos métodos son costosos y requieren de químicos supervisados por un médico. Sin embargo, también es posible crear algunas modificaciones para el champú que se usa con un ingrediente que todos tienen en su casa.

Según el portal de belleza y bienestar, Glamour, la aspirina es un medicamento que tiene efectos positivos en el cabello, pues ayuda a eliminar el frizz, repara las puntas dañadas y acelera el crecimiento del cabello.

Para hacer uso de este medicamento es necesario triturarlo hasta obtener un polvo fino, agregarlo a la botella del champú, se deja reposar toda la noche y se usa al siguiente día. Lo ideal es usar tres tabletas de aspirina por cada 100 ml de champú.

La aplicación es sobre todo el cabello con un suave masaje de raíces a puntas. Es primordial que se repita solo una vez a la semana para no desequilibrar el pH del pelo.

Otros trucos para que crezca más rápido:

1. Masajear el cuero cabelludo o peinar el cabello: normalmente, cumplen con una doble función. Por un lado, estimulan la circulación en el cuero cabelludo, facilitando la oxigenación y nutrición del folículo piloso y, por otro, favorecen la relajación, mitigando los efectos negativos del estrés.

2. Hidratar el cabello una vez por semana: cuando un cabello está en buen estado e hidratado le es más fácil tolerar, por ejemplo, las intensas temperaturas. Existen múltiples mascarillas que nutren el cabello y lo mantienen sedoso.

3. Usar correctamente el acondicionador: los expertos destacan la importancia de utilizar un acondicionador que brinde hidratación y que contribuya a cerrar las cutículas. Se debe tener en cuenta las necesidades del cabello, si tiene resequedad, puntas abiertas, frizz, etc.

4. Comer más alimentos ricos en proteína: estos alimentos ayudan a formar la matriz capilar, lo que ayuda a hebras del cabello crezcan más rápido. Entre ellos se encuentran la carne, el pescado, la leche, los huevos y el yogur.

5. Aplicar aceites esenciales en el cuero cabelludo: el diario español Mundo Deportivo, en su sección de belleza, explicó que existen varios aceites naturales que ayudan a tener un pelo abundante como, por ejemplo, el aceite esencial de romero, el aceite esencial de lavanda y el de bergamota.

6. Agarrarse el cabello: cuando se sujeta el cabello con fuerza, se corre el riesgo de quebrar el cabello. Además, no se debe agarrar mojado para no promover la proliferación de hongos y que el cabello se torne frágil.

Como se indicó anteriormente, la alimentación también es un factor importante para mantener el cabello en óptimas condiciones y existen algunos alimentos que es mejor evitar. Uno de ellos el alcohol, pues puede ser una de las bebidas más dañinas para la zona capilar.

“Consumir alcohol en exceso evita que el cuerpo absorba elementos como el zinc, el cual es indispensable para la formación de queratina y colágeno, dos sustancias que mantienen la salud del cabello”, explica Love is in my hair.