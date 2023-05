Ungüentos herbales para aliviar el dolor de rodilla de manera natural: así se preparan

Una lesión, sobrecarga o una afección de salud pueden provocar dolor de rodillas. Esto puede presentarse a cualquier edad. Factores como el sobrepeso aumentan el riesgo de tener este malestar.

Una lesión, sobrecarga o una afección de salud pueden provocar dolor de rodillas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, menciona las diferentes causas del dolor de rodilla:

Artritis: incluyendo artritis reumatoidea, osteoartritis, lupus y gota.

Quiste de Baker: hinchazón llena de líquido localizada detrás de la rodilla que puede ocurrir con inflamación por otras causas, como artritis.

Cánceres que pueden diseminarse a sus huesos o comenzar en estos.

Enfermedad de Osgood-Schlatter.

Infección en los huesos de la rodilla.

Infección en la articulación de la rodilla.

Lesiones y uso excesivo de la rodilla

Bursitis: inflamación a causa de presión repetitiva sobre la rodilla, como arrodillarse por períodos prolongados, sobrecarga o lesión.

Dislocación de la rótula.

Fractura de la rótula u otros huesos.

Síndrome de la banda iliotibial: es una lesión de la banda gruesa que va desde la cadera hasta la parte exterior de la rodilla.

Síndrome patelofemoral: dolor en la parte frontal de la rodilla alrededor de la rótula

Ruptura de ligamentos: es una lesión en el ligamento cruzado anterior (LCA) o en el ligamento colateral medio (LCM) que puede provocar sangrado en la rodilla, hinchazón o inestabilidad en esta.

Desgarro del cartílago (una ruptura de meniscos): dolor que se siente en la parte interior o exterior de la articulación de la rodilla.

Distensión muscular o esguinces: lesiones menores en los ligamentos causados por torceduras súbitas o no naturales.

Algunas investigaciones han mostrado que los ungüentos de canela, jengibre, masilla y aceite de sésamo son una gran opción para aliviar el dolor de las rodillas. - Foto: Foto: Getty Images.

En ese sentido, el portal Healthline reveló que los ungüentos herbales son una opción para aliviar el dolor, pues en un estudio de 2011, los científicos investigaron los efectos analgésicos de un ungüento hecho de:

Canela

Jengibre

Masilla

Aceite de sésamo

Y determinaron que el resultado era tan efectivo como las cremas para la artritis de venta libre que contenían salicilato, un tratamiento tópico para el alivio del dolor.

Y aunque en algunos pacientes, estos remedios funcionan, no existe la evidencia necesaria para demostrar que cualquier terapia herbal tenga un impacto significativo en el dolor de rodilla.

De todos modos, la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica y por ello lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona.

Por su parte, la entidad sin ánimo indicó unas medidas de cuidado personal para una rodilla lesionada:

Descansar. Hay que tomarse un descanso de las actividades normales para reducir la tensión repetitiva en la rodilla, ya que de esta forma se previenen futuros daños. Un día o dos de descanso puede ser todo lo que se necesite para una lesión no muy grave, pero es probable que las lesiones más graves requieran más tiempo de recuperación.

Hielo. El hielo reduce tanto el dolor como la inflamación, pero al usar una compresa de hielo es mejor envolverla en una toalla fina para proteger la piel y, aunque, por lo general la terapia con hielo sea segura y eficaz, no se debe usar hielo por más de 20 minutos cada vez, ya que se corre el riesgo de dañar los nervios y la piel.

Calor. Es posible que se experimente alivio temporal del dolor si se aplica una almohadilla de calor o una bolsa de agua caliente en el área dolorida de la rodilla.

No obstante, es fundamental consultar a un médico cuando no se pueda soportar peso en la rodilla o se sienta como si la rodilla estuviese inestable o por salirse; cuando se tenga una marcada hinchazón en la rodilla; cuando no se pueda extender o flexionar completamente la rodilla; cuando se vea una deformidad evidente en la pierna o la rodilla; cuando se tenga fiebre, además de enrojecimiento, dolor e hinchazón en la rodilla, y cuando se tenga dolor fuerte en la rodilla que se relaciona con una lesión.