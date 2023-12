Vacunación anticovid en Colombia: este año se han vencido 8 millones de dosis en el país, mientras más de 600 personas han muerto por el virus

No avanza

De acuerdo con Ramiro Jaramillo, experto en salud pública, la explicación que entregó en su momento el Minsalud es que, antes del 30 de junio de este año, el país no contaba con la autorización para el uso de la vacuna bivalente. Pero luego “el país se aprovisionó con 757.400 dosis de vacuna del laboratorio Moderna bivalente BA4/BA5. Lo que no se entiende es que la gestión no se haya agilizado, desconociendo que el virus de la covid-19 ha mutado a nuevas cepas y que el riesgo no ha cesado. Solo en Estados Unidos, más de 400.000 niños mueren cada año a causa de la enfermedad”.